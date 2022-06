Weststrecke: Bauarbeiten wirken sich auf Fahrpläne aus

Seit März bis November kommt es entlang der gesamten Westachse von Wien bis Vorarlberg und über die Landesgrenzen hinweg immer wieder zu Einschränkungen im Fern- und Nachtzugverkehr sowie im Nah- und Regionalverkehr. Bahnreisende werden gebeten, sich vor ihrem Reiseantritt über ihre Verbindungen zu informieren. Der ÖBB-Rahmenplan 2022 – 2027 sieht ein Rekordvolumen von 18,2 Mrd. Euro für den Ausbau und die Erhaltung des österreichischen Schienennetzes in den kommenden sechs Jahren vor. Mit dem Ausbau und der Qualitätssicherung des Schienennetzes werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass insgesamt mehr Züge auf dem Schienennetz fahren können. Das bedeutet bessere und schnellere Verbindungen für Bahnreisende und ist zugleich ein wichtiger Beitrag zu mehr Klimaschutz. Arbeiten für eine noch bessere Bahn für morgen laufen auf Hochtouren Die Erhaltungsarbeiten an den Bahnhöfen Wien Westbahnhof und Prinzersdorf, die im Frühjahr zu Einschränkungen im Verkehr geführt haben, sind abgeschlossen. Ebenso wurde eine wesentliche Bauphase beim viergleisigen Ausbau auf der Westseite des Linzer Hauptbahnhofs erfolgreich umgesetzt, die Arbeiten laufen dieses Jahr planmäßig ohne Streckensperren weiter. Aktuell laufen noch Arbeiten der Deutschen Bahn an der Korridorstrecke Deutsches Eck, die Auswirkungen auf den Zugverkehr haben. Zwischen St. Valentin und Amstetten werden im Juli weitere Erhaltungsarbeiten durchgeführt, indem mehrere Weichen getauscht und der Gleisschotter gewechselt und gereinigt wird. Auch in Vorarlberg finden Erhaltungsarbeiten statt. Zwischen Dornbirn und Hohenems werden unter anderem neue Gleise verlegt. Der viergleisige Ausbau der Weststrecke zwischen Marchtrenk und Wels läuft auf Hochtouren. Am Bahnhof Marchtrenk errichten wir während der Sperre für unsere Bahnkund:innen provisorische Bahnsteige, die sie während der Modernisierung des Bahnhofs für den Zustieg zur Bahn nutzen können und nehmen das neue Stellwerk in Betrieb. Am Bahnhof Unterpurkersdorf entsteht ein neuer Inselbahnsteig, der künftig barrierefrei mit Liften erreichbar sein wird. Zudem erhält der Bahnhof eine neue Bahnsteigausstattung und eine neue P&R-Anlage. Der Bahnhof Tullnerfeld-Pressbaum wird bis 2024 barrierefrei und bekommt eine neue P&R-Anlage. Unter anderem entstehen ein Personendurchgang, ein neuer Inselbahnsteig inklusive Bahnsteigdach und mit einer wettergeschützten Wartekoje sowie ein sogenannter Zungenbahnsteig. Zur Erhöhung der Sicherheit wird dieses Jahr eine neue Straßenunterführung Weidlingbachstraße (L123) errichtet, die Eisenbahnkreuzung Lawieserstraße wird danach aufgelassen. Auswirkungen auf den Zugverkehr Je nach Sperre kommt es im Fernverkehr bei RJ, RJX, ICE, IC, D und WEST sowie Nachtzügen (NJ, EN) zu geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten zwischen Budapest / Flughafen Wien / Wien und Salzburg / München / Innsbruck / Feldkirch / Bregenz / Zürich. Im Nah- und Regionalverkehr wird es bei S-Bahn, R, REX und CJX zu Fahrplanänderungen, Zugausfällen und/oder Schienenersatzverkehr mit Bussen kommen. Die ÖBB bitten Zugreisende sich rechtzeitig vor Reiseantritt über ihre Verbindungen zu informieren. Fahrplanauskünfte sind online unter oebb.at, westbahn.at, oebb.at/baustellen, telefonisch via 05-1717 und mittels App über die ÖBB Fahrplanauskunft SCOTTY mobil abrufbar. Bauarbeiten im Überblick 01.07.2022 – 01.08.2022 Salzburg – Rosenheim, Kufstein – Rosenheim

10.07.2022 – 04.08.2022 Dornbirn – Hohenems

11.07.2022 – 26.07.2022 St. Valentin – Amstetten

09.08.2022 – 16.08.2022 Hörsching – Wels

26.10.2022 – 02.11.2022 Unterpurkersdorf + Tullnerbach-Pressbaum