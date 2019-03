Ein großer Brocken sind insgesamt 2.000 Lokführer, die in diesem Zeitraum gesucht werden, erläuterte ÖBB-Chef Andreas Matthä vor Journalisten im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. "Alleine heuer wollen wir 460 Lokführer aufnehmen", sagte der Manager. Sorge vor der Automatisierung, Stichwort autonome Züge, schwächte Matthä ab: Es werde immer jemand als Lokführer die Fahrt überwachen.

"Es handelt sich um eine Herausforderung, die sehr viel von uns verlangt", sagte Matthä. Aufgrund der fortschreitenden Technologisierung werden aber nicht alle von rund 10.000 Abgängen nachbesetzt (rund ein Viertel der gesamten Belegschaft). "Die Kunst ist es, rechtzeitig die richtigen Leute an Bord zu nehmen, um das Wissen der Älteren noch zu übergeben und auch rechtzeitig auf gewisse Automatisierungen zu setzen." Wegen dieser Herausforderung und auch den Herausforderungen der Internationalisierung und im Schienengüterverkehr habe die ÖBB ein "Fitnessprogramm" Namens "Nordstern" aufgesetzt, erklärte der Bahnchef. "Wie beim Navigieren soll uns der 'Nordstern' Orientierung geben."

Der ÖBB-Altersschnitt liegt jetzt, so Matthä bei 46 plus. "Die Veränderung Altersstruktur wird uns bei den Personalkosten "natürlich extrem helfen." Insgesamt habe die ÖBB rund drei Bewerber für eine Lehrstelle.

Die ÖBB wollen Matthä zufolge auch im Personenverkehr verstärkt in den internationalen Wettbewerb gehen. "Wir wollen in den Wettbewerb gehen, wie wir es im Schienengüterverkehr schon sind. Als kleines Österreich ganz zentral in Europa gelegen können wir nur durch Internationalisierung wachsen. Österreich ist unsere Wurzel und nicht unsere Grenze." Etwa liefen die Geschäfte mit den in Deutschland übernommenen Nachtzügen "sehr gut", sagte Matthä. Schon heute endeten von knapp 300 ÖBB-Fernzügen täglich rund 160 außerhalb Österreichs. Im Güterbereich fuhren im Vorjahr 500 Züge von und nach China, 2017 waren es laut Matthä nur rund zehn. Auch der Güterverkehr an die Häfen der Oberen Adria seien sprunghaft angestiegen, vor allem nach Triest und Koper.

Einmal mehr bekräftigte Matthä die Bahn-Kritik, wonach die Schiene im Vergleich zur Straße vielfach benachteiligt sei. Es bestehe national und international - nicht zuletzt im Sinne des Klimaschutzes, sondern auch aufgrund der weiter ansteigenden Gütertransportmengen - ein Anpassungsbedarf.

"Wenn man im Wettbewerb ist, ist es vernünftig wenn man fit wird", so der Manager. Auch darum gehe es bei "Nordstern". Insgesamt wolle man über dieses Programm aber auch in den nicht-wettbewerbsunterworfenen Teilbereichen der ÖBB "effizienter und schlanker" werden. Man wolle auch neue digitale Lösungen finden - im Kundensegment und in der gesamten Bahntechnik im Sinne von "Effizienz, Pünktlichkeit und einem energieschonenden Vorgehen". Man wolle verstärkt auch die "erste und letzte Meile" des Bahnfahrers erleichtern und wolle beim Ticketlösen Innovationen bringen.

Dass zuletzt viele wichtige ÖBB-Posten an FPÖ-nahe Manager gegangen sind, kommentierte der als SPÖ-nah geltende Matthä äußerst gelassen: "Das jetzt alles 'blau' ist, würde ich nicht so sehen, es geht quer durch. Was dahinter oft insinuiert wird, dass die Fähigkeiten nicht da seien, das möchte ich ganz heftig in Abrede stellen. Die Kollegen bringen die Bahn weiter, leisten hervorragende Arbeit. Am Ende des Tages heißt die Partei 'ÖBB' und die 'Farbe' ist rot-weiß-rot."

Rund um die Stückgut-Geschäft-Baustelle bei den ÖBB - Stichwort Tochter Q-Logistic - ist seitens der Bahn ein anderer Mehrheitseigentümer gewünscht, so Matthä. Eine komplette Trennung müsse man sich "genau anschauen". Die Tochter schrieb zuletzt Verluste. Noch heuer soll die zukünftige Struktur jedenfalls stehen. "Die Braut ist gar nicht so unhübsch, der Marktanteil ist sehr relevant", rührte Matthä die Werbetrommel.