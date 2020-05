„Wir bereiten uns mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf den Neustart vor“, so der Tenor eines Großteils der burgenländischen Gastwirte rund eine Woche vor dem Ende der Gastronomie-Sperre infolge der Corona-Krise.

WK Sparten-Obmann Helmut Tury: „Wichtig war endlich ein Öffnungsdatum für seriöse Planbarkeit.“

Wirtschaftlich gehe es vielen Betrieben nicht gut, räumt Wirtschaftskammer-Spartenobmann Helmut Tury ein, die Öffnung am 15. Mai lasse aber etliche wieder Hoffnung schöpfen. 75 bis 80 Prozent der rund 2.000 Gastronomiebetriebe würden wieder aufsperren.

Einigen sei dies allerdings nicht möglich – etwa da aufgrund der Pendlerregelungen nicht alle ausländischen Mitarbeiter den Dienst antreten könnten, so Tury. Andere wiederum wollen aus Angst vor einer Betriebsschließung infolge eines möglichen Ansteckungsfalls lieber bei Abholung und Lieferservice bleiben.

Für viele herausfordernd: Die knappe Zeit zur Umsetzung der Hygienevorgaben. Vor allem Lieferengpässe bei Schutzvorrichtungen seien „leider keine Ausnahme“, so Tury. Auch in seinem Lokal in Olbendorf laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: „Es geht etwa um das Besorgen von Face-Shields und Desinfektionsmitteln, um Vorkehrungen im Sanitärbereich oder fürs Abstand-Halten, aber auch um Aufklärung der Mitarbeiter.“

Grundsätzlich seien die Wirte froh über die Öffnung, betont Sparten-Sprecher Matthias Mirth, die Akzeptanz der neuen Situation seitens der Gäste gelte es abzuwarten. Im Vorfeld seien einige unsicher, mit Information wolle man hier entgegenwirken, ergänzt Tury. Was positiv stimme: „Viele sehnen sich nach einem guten Glas Wein oder Essen beim Lieblingswirt.“