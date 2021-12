Impftage speziell für Unternehmer und ihr Team

„Die Corona-Schutzimpfungen sind ganz klar der Schlüssel zur Beendigung der Pandemie und zur Vermeidung weiterer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Kollateralschäden. Um die Impfquote so schnell wie möglich zu steigern, müssen jetzt alle an einem Strang ziehen“, erklärt Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth. Deshalb organisiert die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) mit der Wirtschaftskammer am 10. und 11. Dezember 2021 im Burgenland zwei Impftage unter dem Motto „Mein Team. Unsere Impfung.“.

Die kostenlose Impfaktion findet am Freitag, 10. Dezember (16 – 22 Uhr), und am Samstag, 11. Dezember (9 – 18 Uhr), statt. Im Burgenland wird die Impfaktion im Zahngesundheitszentrum in Eisenstadt (Siegfried-Marcus-Straße 5, Gebäude ÖGK) angeboten. Die ÖGK übernimmt dabei die Organisation der Impfung und stellt ein Anmeldetool für Individualanmeldungen bereit.

Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren erwachsene Angehörige. Zum Einsatz kommt der mRNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Dieser kann sowohl für die Grundimmunisierung (1. und 2. Dosis) als auch für die Boosterimpfung (3. Dosis) verwendet werden. Zusatzinformationen und der Link zum Anmeldetool sind unter wko.at/unsere-impfung verfügbar.