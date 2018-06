Der Einkauf im Internet gewinnt im Burgenland, ebenso wie in ganz Österreich, weiter an Relevanz. Annähernd 90% der Burgenländer sind mit dem Medium Internet vertraut. Auch als Informationsquelle wird das Internet immer attraktiver. 76% der Konsumenten im Burgenland suchen im Internet gezielt nach Informationen zu Einzelhandelswaren. 62% der Burgenländer zwischen 16 und 74 kaufen zumindest einmal pro Jahr bei in- und ausländischen Internetanbietern Einzelhandelsprodukte ein. Im Jahr 2013 waren es 49%. Während vor allem im Modesegment die online Verkaufszahlen deutlich nach oben gehen, spielt der Onlinehandel mit Lebensmitteln im Burgenland noch eine untergeordnete Rolle.

Neben einer enormen Informationstransparenz schätzen die Burgenländer das Internet auch wegen den umfassenden Produktinformationen und Preisvergleichen. Betrachtet man die unterschiedlichen Warengruppen, so informieren sich burgenländische Konsumenten vor allem über Bekleidung und Textilien, Elektrogeräte sowie Möbeln und Dekorationsartikel.

"Risiken der Produktqualität soll sich in Grenzen halten"

86% der Online-Shopper im Burgenland nutzen Online-Suchmaschinen zur Informationssuche vor dem Einkauf. „Die Kunden wollen sicher gehen, dass sich die Risiken bei der Produktqualität, beim Preis oder der Zahlungssicherheit in Grenzen hält“, erklärt Kommerzialrätin Andrea Gottweis, MSc, Spartenobfrau Handel.

„Die online Informationssuche vor dem Kauf ist bereits weitaus beliebter, als das persönliche Gespräch mit Bekannten und Freunden.“ Auf der Überholspur befindet sich das sogenannte Showrooming, bei dem gezielt vor dem Internet-Einkauf Informationen im Ladengeschäft eingeholt werden.

Die Internet-Käufer im Burgenland erwarten sich von „guten“ Anbietern in erster Linie günstige Preise, aber auch eine schnelle und pünktliche Lieferung sowie einen möglichst gratis Versand und kostenlose Rücksendemöglichkeiten.

„Im Großen und Ganzen machen die Zahlen deutlich, dass der Weg nicht mehr am Online-Shopping vorbeiführt. Vor allem in bestimmten Segmenten ist es für Unternehmen notwendig online vertreten zu sein und dem Kunden zuvorkommende Rahmenbedingungen zu bieten“, so Gottweis abschließend.