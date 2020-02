"Wir reden nicht nur darüber, wir haben ihn tatsächlich schon", sagte Obmann Oswald Klikovits bei einer Pressekonferenz. Er fordert vom Land Burgenland deshalb unter anderem eine Ausbildungsoffensive und eine "positive Imagekampagne" für Pflegeberufe.

Im Bereich der Pflege gebe es im Burgenland immer mehr Nachfrage, aber immer weniger Angebot. "Es fehlen rundherum die Mitarbeiter", betonte Klikovits. Die Situation werde sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Die vom Land geplante Errichtung von zusätzlichen Pflegeheimen könne das Problem nicht lösen. "Es wird nicht daran scheitern, dass Menschen einziehen wollen, sondern es wird daran scheitern, dass Menschen dort arbeiten müssen", sagte Klikovits. Er könne sich derzeit nicht vorstellen, "woher wir die Personen, die dort arbeiten sollen, bekommen sollen".

Das burgenländische Hilfswerk fordert deshalb von der künftigen Landesregierung in Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice und den Pflegeorganisationen eine Ausbildungsoffensive und mehr Ausbildungsplätze, um den Pflegeberuf im Land zu fördern. Eine Imagekampagne soll die positiven Seiten des Berufs in den Vordergrund stellen und so Menschen dazu animieren, in der Pflege tätig zu werden.

Das Land müsse außerdem dafür sorgen, dass alle pflegenden Angehörigen eine wirksame Unterstützung erhalten, betonte Klikovits. Das Anstellungsmodell werde derzeit von etwa 100 Personen in Anspruch genommen. "Aber was ist mit den anderen? Wer unterstützt die anderen pflegenden Angehörigen?", meinte Klikovits.

Weitere Forderungen des Hilfswerks sind eine soziale Staffelung der Selbstbehalte sowie die pünktliche Bezahlung und "tatsächliche Abgeltung der Leistungen von Pflegeorganisationen durch das Land". Zudem sei der Ausbau kleinerer Einrichtungen zur besseren Nutzung von Synergien sinnvoller als der Neubau von ganzen Pflegeheimen, betonte Klikovits. Den Mindestlohn von 1.700 Euro netto für Landesbedienstete sieht er kritisch. Dieser sei "leistungsfeindlich".

Das Jahr 2020 hat für das burgenländische Hilfswerk aber auch mit personellen Neuerungen begonnen: Marina Meisterhofer ist neue Pflegedirektorin und Andrea Zarits neue stellvertretende Geschäftsführerin.