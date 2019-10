In Sachen Windenergie gilt das Burgenland schon als Vorzeige-Region. Neben weiterem Ausbau und Modernisierung der Windkraft setzt man in der Zukunft verstärkt auf die Kraft der Sonne: Zunächst sollen auf Dachflächen in einer Gesamtgröße von 18.229 Quadratmetern neue Photovoltaik-Anlagen entstehen; weitere Projekte sind in Planung. Die Maßnahmen im Zuge der Klimastrategie wurden nun von Landesrätin Astrid Eisenkopf, Landesholding-Geschäftsführer Hans Peter Rucker und Energie-Burgenland-Vorstandsvorsitzendem Michael Gerbavsits vorgestellt.

Die erste neue Photovoltaik-Anlage ist bereits auf dem Dach des Technologiezentrums Eisenstadt im Probebetrieb. Sie erzeugt rund 16 Prozent des Energieverbrauchs des Gebäudekomplexes und ermöglicht die Einsparung von 118.000 Kilogramm CO2 im Jahr. Weitere Anlagen sollen auf dem Dach der Landesberufsschule und des Tierschutzhauses in Eisenstadt in Betrieb gehen, im Frühjahr 2020 folgt eine Anlage bei der Landwirtschaftlichen Fachschule in Güssing.

"Vorbildfunktion im Klimaschutz"

"Das Land selbst muss ein Vorbild im Bereich des Klimaschutzes sein", verweist Landesrätin Eisenkopf auf die Strategie, die das Burgenland bis zum Jahr 2050 klimaneutral machen soll. "Wir verfügen über eine Vielzahl von Tochterunternehmen, dadurch ergibt sich ein enormes Einsparungspotenzial an CO2." So sollen etwa auch auf den Dächern der Bezirkshauptmannschaften und Straßenmeistereien Photovoltaik-Anlagen errichtet werden.

Das Energiekonzept der Landesholding fußt auf den Bereichen Energieproduktion, E-Mobilität sowie Energieeffizienz und -einsparung. Dabei sollen laut Landesholding-Geschäftsführer Rucker neben der Photovoltaik-Offensive in den nächsten Jahren mehr als 50 Prozent des Fuhrparks auf E-Fahrzeuge umgestellt werden. Kernstück des landeseigenen Energiekonzeptes ist die Einrichtung eines mit Unterstützung der Forschung Burgenland und der Österreichischen Energieagentur entwickeltes Energiemanagement-Systems: „Damit kann der Energieverbrauch jedes einzelnen Standortes gemessen werden. Das Ergebnis: Alle Unternehmen des Landes verbrauchen 98 Gigawatt-Stunden Energie im Jahr“, so Rucker. Man hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauch um vier Millionen Kilowattstunden zu reduzieren.

"Klare Rahmenbedingungen"

Geht es nach der Klimastrategie des Bundes, soll die gesamte Stromproduktion in Österreich bis 2030 aus erneuerbarer Energie erfolgen. Derzeit liegt man bei 75 Prozent, für die Zukunft sieht Energie-Burgenland-Vorstandsvorsitzender Gerbavsits trotz des guten Weges im Land große Herausforderungen: "Dazu bedarf es auch klarer gesetzlicher Rahmenbedingungen seitens der künftigen Bundesregierung. Wir sind aber guten Mutes, da das Thema Klimaschutz derzeit ganz oben steht", so Gerbavsits.

Mit Photovoltaik-Projekten in Höhe von mindestens 36 Millionen Euro will die Energie Burgenland die Stromproduktion aus Sonnenenergie bis 2025 verzehnfachen. Die Energie Burgenland Wärme und Service GmbH bietet auch Dienstleistungen für Private, Gemeinden und Unternehmen an, um bei der Installierung neuer, sowie der Wartung bestehender Photovoltaik-Anlagen behilflich zu sein.