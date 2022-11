FPÖ Burgenland will mit erhöhter Abgabe für Energieerzeuger vor VfGH

Werbung

Dass die Abgaben nahezu versechsfacht werden, sei eine "absolute Kompetenzüberschreitung des Landes", argumentierte Landesparteiobmann Alexander Petschnig am Donnerstag. Die Freiheitlichen suchen nun im Landtag nach der notwendigen Unterstützung für einen Gang vors Höchstgericht.

Das Land Burgenland will den Maximalbetrag für die Abgabe für Photovoltaikanlagen von bisher 1.400 Euro pro Hektar auf 6.500 Euro erhöhen, bei Windkraftanlagen ist eine Steigerung von maximal 3.000 Euro pro Megawatt auf 17.600 Euro geplant. Petschnig sprach diesbezüglich von einem "Größenwahn" von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Er sieht sich in seiner Kritik durch ein Gutachten von Verfassungsexperte Heinz Mayer, über das am Donnerstag auch der "Kurier" berichtete, bestätigt.

Das Gutachten halte fest, dass die Erhöhung der Abgaben die Kompetenz des Landes überschreite und sachlich nicht gerechtfertigt sei. So werde in der geplanten Novelle des Raumplanungsgesetzes ein beliebiger Spielraum für den Zeitpunkt der rückwirkenden Geltung der Erhöhung offengelassen. Zudem könnte der weitere Ausbau erneuerbarer Energien dadurch behindert werden.

Mayer bezeichnet die Abgabenerhöhung laut "Kurier" als "kurzfristig und überfallsartig". Das Land hatte das Vorhaben als "Fairnessbeitrag" angekündigt. Erzeuger erneuerbarer Energien, die in der Energiekrise Gewinne einfahren, sollen höhere Abgaben zahlen, die in den Klima- und Sozialfonds fließen und Menschen, die von der Krise besonders betroffen sind, zugutekommen, begründete Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) das Vorhaben. Mayer betont in seinem Gutachten aber, die Novelle sei in Wahrheit "auf eine Abschöpfung der Übergewinne" gerichtet, zitierte der "Kurier". Sie widerspreche dem Ziel, erneuerbare Energien auszubauen - und damit dem EU-Recht.