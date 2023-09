Digital-Chef Peter Hofbauer verlässt NÖN/BVZ-Mediengruppe

Es war von Beginn an stets das Ziel, dass die von ihm verantwortete Business-Unit so lange als digitale Pionier-Einheit und schlagkräftige Speerspitze voran geht, bis sich alle anderen Businessbereiche vom Printverlag mit einer Kaufwochenzeitung hin zum Multimedia-Unternehmen entwickeln konnten.

In seiner Funktion war Peter Hofbauer Dreh- und Angelpunkt in allen digitalen Angelegenheiten und verantwortete die externe digitale Vermarktung, die Online-Marketing-Aktivitäten, die digitale Produktentwicklung sowie das Content-Management für die Portal- und Social-Media-Kanäle.

Darüber hinaus war er Mitglied im digitalen Board des VÖZ und zentraler Ansprechpartner für alle digitalen Dienstleister und Kooperationspartner.

Mission der digitalen Reife erfüllt

Als hausinterner Projektleiter war er in den letzten drei Jahren federführend dafür verantwortlich, gemeinsam mit dem interdisziplinären Projektteam und der externen Projektbegleitung eine moderne und crossmediale Systemlandschaft mit neuem kanalunabhängigen Redaktionssystem, Digital-Asset-Management, CRM und Marketing-Automation zu konzipieren und diese erfolgreich im Unternehmen einzuführen.

Parallel dazu konnte im vergangenen Jahr im Rahmen des in seinem Bereich verantworteten Paid-Content-Projekts die Arbeitsweise der gesamten Redaktion auf „Content-First“ erfolgreich umgestellt und das neue Digital-Abo der NÖN/BVZ entwickelt werden.

„Es freut mich unglaublich zu sehen, was uns zusammen in den vergangenen Jahren gelungen ist. Auch wenn es nicht immer leicht war, konnten wir stets effektive und erfolgreiche Lösungen für unser Haus kreieren. Dafür möchte ich mich von Herzen nicht nur bei meinem einzigartig großartigen Team, sondern auch bei allen Kolleginnen und Kollegen aus allen anderen Abteilungen bedanken, die tatkräftig mitgezogen und so einen maßgeblichen Beitrag für den Transformations-Erfolg geleistet haben“, betont Hofbauer.

Mit dem Erreichen dieser Meilensteine konnte nun eine völlig neue digitale Reife im gesamten Unternehmen erzielt und von nun an digital als integratives Mindset im ganzen Haus etabliert werden.

Unternehmensberater für digitale Transformation und integrales Change-Management

Die NÖN/BVZ-Mediengruppe bedankt sich bei Peter Hofbauer vor allem für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Kreativität und stetige Lösungsorientierung in allen Herausforderungen, die sich in all den Jahren aufgetan haben.

Als digitaler Antreiber war ihm stets wichtig, alle betroffenen Teams gut mit ins Boot zu holen, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen und alle gut auf die Reise der digitalen Transformation mitzunehmen. Diese Tugenden und sein umfassendes digitales Know-how beweist Peter Hofbauer zudem seit Jahren als selbstständiger Unternehmensberater und nebenberuflicher Lektor an der Hochschule.

Ab 1. Oktober wird er seinen persönlichen Schwerpunkt ganz auf seine Tätigkeit als selbstständiger Unternehmensberater für digitale Transformation, Projekt-, integrales Change- und Culture-Management legen und freut sich, wenn er zukünftig bei ausgewählten Projekten auch mit der NÖN/BVZ-Mediengruppe verbunden bleibt.

„Durch seine Innovationskraft und seinen Einsatz hat Peter Hofbauer wesentlich dazu beigetragen, die NÖN-BVZ-Mediengruppe zukunftsfähig zu machen. Peter war die treibende Kraft hinter den ganz zentralen Projekten in all den Jahren - und er hat mit Kreativität, Einsatz, Weitblick und mit seinem stets abteilungsübergreifenden Denken und Arbeiten stets neue Maßstäbe gesetzt“, so Michael Ausserer, Geschäftsführer NÖN-BVZ-Mediengruppe. „Ich möchte mich in meinem Namen - und auch im Namen des gesamten Management-Teams der NÖN und der BVZ - bei Peter Hofbauer für sein herausragendes Wirken aufrichtig bedanken."