Neues Geschäftsführer-Duo im Hilfswerk Burgenland

Den internationalen Tag der Pflege nahm das Burgenländische Hilfswerk zum Anlass, einige Neuerungen zu präsentieren. Zunächst die Doppel-Geschäftsführung mit Nikolaus Scharmer und Stefan Widder: Sie übernehmen gemeinsam die Funktion der bisherigen Geschäftsführerin Andrea Zarits. Zusammen mit Hilfswerk-Präsident Thomas Steiner stellte das Duo auch die neue Treueprämie vor.

Den insgesamt 198 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sechs Seniorenpensionen sowie 100 weiteren in der mobilen Hauskrankenpflege wurde zum Tag der Pflege nicht nur gedankt: Angesichts des Mangels an Pflegekräften will man im Hilfswerk Burgenland alle belohnen, „die uns die Treue halten“. 2023 und 2024 werden Heimhilfen eine Treueprämie in der Höhe von 300 Euro brutto, Pflegeassistentinnen in der Höhe von 600 Euro brutto und diplomierte Pflegekräfte in Höhe von 1.200 Euro brutto pro Jahr erhalten. Bei Teilzeitkräften und unterjährigen Neueinstellungen wird der Betrag aliquotiert.

Konzepte für die Pflege-Zukunft

Ausgezahlt wird dieser Bonus an alle Pflegekräfte, die im Dezember des jeweiligen Jahres ein aufrechtes Dienstverhältnis haben. Die Details werden derzeit zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung verhandelt und Ende Mai bekannt gegeben. Unabhängig davon werde es für die Zukunft entscheidend sein, Maßnahmen zu setzen, um Menschen für den Pflegeberuf zu motivieren. Die Einführung der Pflegelehre wird als guter Beitrag gesehen; zugleich bleibt die Forderung nach einem Gesamtkonzept und nachhaltige Finanzierung.

Neu ist auch das Angebot der 24-Stunden-Betreuung seitens des Hilfswerks Burgenland. Im Bedarfsfall können die mobilen Dienste – wie die Hauskrankenpflege oder Heimhilfe – hinzugezogen werden. In diesem Zusammenhang verweist man auf das Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung.