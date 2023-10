Architekturpreis: Das sind die schönsten Bau-Projekte im Burgenland

Seit 2002 wird im Burgenland der Architekturpreis vergeben. Alle zwei Jahre sollen damit „hervorragende zeitgenössische Architektur“ gewürdigt und vor den Vorhang geholt werden. Gesucht sind „in ästhetischer sowie innovatorischer Hinsicht“ besonders vorbildliche Projekte. Eine Fachjury bewertet dabei die Projekte unter anderem nach dem jeweiligen Beitrag zur „spezifischen Baukultur, zur substanziellen Dorferneuerung, zur Nachverdichtung bestehender Siedlungsgefüge oder bestehender Ensembles“.

In den letzten 20 Jahren wurden 300 Projekte eingereicht, 35 Preise und 33 Auszeichnungen verliehen. 2023 bewarben sich Architekten mit 23 Bauprojekten um den Preis. Die drei Hauptpreise verteilten sich heuer auf die Bezirke Neusiedl, Eisenstadt und Oberwart, eine besondere Auszeichnung ging in den Bezirk Mattersburg.

Hauptpreise für „Haus H“, Firma MAM und Pinkafelder Wohnhausanlage

Besonders guten Eindruck hinterlassen hat bei der Jury das „Haus H“ in Frauenkirchen. Das Ausgangsobjekt war dabei ein fast schon stereotyp pannonischer, unauffälliger Bauernhof. Aufgepeppt wird das „Haus H“ mit einigen modernen Elementen - „sehr entspannt, nichts ist angestrent und aufdringlich“, formuliert es Juror Hans Gangoly. Sichtbeton, teilverspiegelte Glaselemente und dennoch typischer Streckhof-Charakter gehen hier Hand in Hand. Die Firma Hausdorf Ziviltechniker Architekten GmbH hat damit ein architektonisches Kleinod in Frauenkirchen geschaffen.

Das Forschungs- und Entwicklungszentrum des Babyartikelherstellers MAM in Großhöflein fällt dagegen in eine gänzlich andere Kategorie, hat die Jury aber nicht minder überzeugt. Das Büro Innocad aus Graz hat sich dabei in einem Architekturwettbewerb durchgesetzt. Ziel war es, dass sich das Gebäude in die Landschaft und „den Kontext“ einfügt - im Gegensatz zu anderen Handels- und Betriebsgebäuden an Ortseinfahrten im ganzen Land, wie die Jury moniert. „Hier wird mutig und vorausschauend gehandelt“, unterirdisch geparkt, möglichst wenig Boden versiegelt und das Landschaftsbild nur minimal beeinträchtigt, so das Fazit von Jurorin Marion Gruber.

Normalerweise sind auch viele Wohnhausanlagen diverser Siedlungsgenossenschaften, oft ebenfalls direkt an der Ortseinfahrt gelegen, eher kein Positiv-Beispiel in der Architekturszene. Sehr wohl aber die Wohnhausanlage der Neuen Eisenstädter Bau- und Siedlungsgenossenschaft in Pinkafeld. In diesem Fall sei „die Integration von Mehrfamilienwohnanlagen in den dörflichen bzw. kleinstädtischen Bestand“ herausragend gelungen, lobt Jury-Mitglied Rudolf Szedenik: „Es gelingt, adäquat mit dieser Struktur umzugehen. Oft wird auf die Struktur und Maßstäblichkeit nicht ausreichend Rücksicht genommen“, so die Juroren in ihrer Beurteilung.

Auszeichnung für das Dorfzentrum Pöttelsdorf

Das neue Dorfzentrum in Pöttelsdorf geht auf einen langjährigen, auch wissenschaftlich begleiteten, Planungsprozess zurück. Die neue „Gebäudekonfiguration“ beinhaltet einen Dorfladen, ein Café, einen Gemeinschaftsraum samt Küche, der auch für diverse Veranstaltungen genutzt werden kann. Das Projekt sticht nicht nur architektonisch, sondern auch ortsplanerisch heraus. Mit dem neuen Dorfzentrum soll auch dem sogenannten „Donut-Effekt“, also das Aussterben des Ortskerns und das Anwachsen der Peripherie, entgegengewirkt werden. Federführend war hier die VIA Ziviltechnik KG.

„Das neu errichtete Gebäudeensemble vermittelt sowohl ortsbaulich als auch architektonisch die öffentliche Stellung als Dorfzentrum“, so Jurorin Irmgard Frank: „Schade ist nur, dass die Entscheidungsträger für das Feuerwehrhaus sichtlich nicht denselben architektonischen Qualitätsanspruch setzten.“