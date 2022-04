„Burgenland mobil“: Jetzt gibt‘s auch Landes-Taxis

Werbung

Den ersten Probelauf haben die Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB) mit drei Kleinbussen beim Maturaball des BORG Güssing absolviert: Bis sechs Uhr früh wurden die Gäste vom Messezentrum Oberwart heimgebracht. Ein Angebot, das es nun öfter geben soll.

Landeschef Hans Peter Doskozil und Co. reagieren damit auch auf Beschwerden: So wurde in einzelnen Regionen nämlich über zu wenige Taxis oder lange Wartezeiten geklagt.

Vor allem gehe es darum, private Unternehmen bei Events zu unterstützen, wird im Büro des zuständigen Landesrates Heinrich Dorner betont. Als Teil der Verkehrsstrategie wird unter dem Namen „Burgenland mobil“ ab 2023 generell ein flexibles System mit Kleinbussen in den Regionen umgesetzt.

Die Landes-Taxis sollen ein fixer Bestandteil davon sein und in den Verkehrsbetrieben verankert bleiben. Wie zu hören ist, legen derzeit auch immer mehr VBB-Lenker die Taxiprüfung ab. Von positivem Feedback und „optimaler Fahrzeugauslastung“ beim Probebetrieb wusste VBB-Geschäftsführer Wolfgang Werderits zu berichten. Das Ziel: möglichst kurze Wartezeiten.

Die Gründe für Wartezeiten sieht Taxi-Unternehmer Patrick Poten rein als Frage der Stoßzeiten. Der frühere Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer wünscht sich wie sein Nachfolger Hubert Bleich mehr Mitsprache privater Taxi-Unternehmen und keine Konkurrenz: „Wir würden gerne mehr eingebunden werden.“

Seitens des Landes wird auf bestehende Kooperationen im Zubringer-Verkehr verwiesen. Diese sollen in Zukunft noch ausgebaut werden, heißt es.