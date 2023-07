Wirtschaftskammer-Ehrung für Botschafter Andor Nagy

Mit seinem Einsatz in wirtschaftlichen Fragen habe Andor Nagy „die Chancen für die Unternehmen beider Länder erweitert“, hielt Burgenlands Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth bei der Ehrung in Eisenstadt fest. Zusammen mit WK-Direktor-Stellvertreter Harald Schermann überreichte Nemeth dem ungarischen Botschafter die Große Goldene Ehrenmedaille als höchste Auszeichnung.

Die bilateralen Beziehungen zwischen Ungarn und dem Burgenland, die gute Zusammenarbeit sowie die Förderung von Handel und Investitionen wurden ebenso betont. „Botschafter Andor Nagy hat sich als herausragender Diplomat erwiesen, der maßgeblich zur Stärkung der Beziehungen zwischen unserem Land und Ungarn beigetragen hat“, so Nemeth.

WK-Präsident Peter Nemeth, Botschafter Andor Nagy, Maria Rauch-Kallat, Präsidentin der Gesellschaft Österreich-Ungarn, Altlandeshauptmann Hans Niessl, WK-Direktor-Stellvertreter Harald Schermann (v.l.). Foto: WK Burgenland

Seit Oktober 2018 ist Andor Nagy Botschafter in Österreich, vor seiner diplomatischen Karriere war er langjähriger Abgeordneter und Vizepräsident des ungarischen Parlaments. Er hat in seiner Amtszeit durch die Anbahnung und Unterstützung grenzüberschreitender Projekte „die freundschaftliche, nachbarschaftliche Beziehung gefördert und sich dadurch außerordentliche Verdienste für die burgenländische Wirtschaft erworben“, heißt es seitens der Wirktschaftskammer. Zusätzlich sei Nagy mit seinem diplomatischen Know-how maßgeblich an den Grenzöffnungen für Pendler während der Covid19-Pandemie beteiligt gewesen.

Zur Ehrung gratulierten auch Alt-Landeshauptmann Hans Niessl sowie die Unternehmerin und frühere Ministerin Maria Rauch-Kallat als Präsidentin der Gesellschaft Österreich-Ungarn.