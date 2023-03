Großer Burgenland-Auftritt auf der Ferienmesse

Werbung

500 Aussteller auf 25.000 Quadratmetern und viele tausende Besucher an vier Tagen: Noch bis Sonntag bringt die Ferienmesse in Wien Vorfreude auf den Urlaub. Dass der im Burgenland immer Saison hat, zeigt sich an den Ständen der einzelnen Regionen und Sparten, die im Messetrubel auf fast 400 Quadratmetern zum Verweilen einladen. Dass die Gemütlichkeit hier eine große Rolle spielt, davon konnte man sich schon am Eröffnungstag überzeugen, als Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel zahlreiche prominente Gäste und noch mehr Burgenland-Fans begrüßen konnte. Die BVZ ist mit ihrem aktuellen Ferienwegweiser mittendrin im Geschehen.

„Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause merkt man, dass die Leute wieder voller Reiselust“, freut sich Tunkel über den Zuspruch. Zu den zugkräftigen Attraktionen des Messe-Auftritts zählen ein abwechslungsreiches Live-Programm ebenso wie kulinarische Überraschungen. Mittendrin im Messe-Geschehen sind auch Schülerinnen und Schüler der Tourismusschulen Neusiedl am See und Oberwart, die hier praktische Erfahrungen sammeln können.

Großen Anklang findet der Radsimulator, auf dem man direkt am Messestand die schönsten Gegenden des Landes durchstreifen kann. Ein Besuchermagnet ist das weinkulinarische Angebot des neuen „my burgenland“ Shops, der, wie berichtet, am 31. März im McArthurGlen Designer Outlet Parndorf eröffnet wird und online bereits präsent ist. All das macht nicht nur bei langjährigen Urlaubs-Stammgästen Lust auf mehr!