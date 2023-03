IV Burgenland: Wechsel in der Geschäftsführung

Werbung

Mit Anfang April erfolgt die Staffelübergabe in der Geschäftsführung der Industriellenvereinigung Burgenland: Nach 18 Jahren in der Rolle der IV-Geschäftsführerin übergibt die bekannte Netzwerkerin Ingrid Puschautz-Meidl an Aniko Benkö. Zum Abschied resümiert Puschautz-Meidl: „Als ich die IV Burgenland 2005 übernommen habe, war die erste Aufgabe, ein Büro einzurichten und eine starke Interessenvertretung für die burgenländische Industrie aufzubauen.“

Leidenschaft, Beharrlichkeit und Einsatz für die Sache hätten ihre berufliche Laufbahn stets geprägt. Die Weiterentwicklung des Industriestandortes Burgenland, mehr Praxis in Schulen zu bringen und Forschung und Entwicklung im Burgenland zu forcieren waren unter anderem die Schwerpunkte in der Arbeit der langjährigen Geschäftsführerin.

„Vom Krisen- in den Zukunftsmodus“

Gerade Projekte im Bereich Bildung und Infrastruktur lassen sich nur langfristig umsetzen, wird bei der IV betont. Das weiß auch die neue Geschäftsführerin Aniko Benkö. Sie will Kontinuität in der Arbeit garantieren: „Ich setze mich für eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Burgenland ein. Wir gehen vom Krisenmodus in den Zukunftsmodus. Die Zeit der Doppeltransformation, das heißt Energiewende und Digitalisierung, ist voller Herausforderungen und Chancen.“

Wie auch Vorgängerin Puschautz-Meidl, will Benkö mit allen Parteien, Institutionen und Entscheidungsträgern im Gespräch bleiben und bietet die Fachexpertise der IV an, um den Standort weiterzuentwickeln. Die Oberwarter Juristin und zweifache Mutter hat im In- und Ausland studiert und gearbeitet – zuletzt bei der Industriellenvereinigung Salzburg. Sie ist überzeugt: „Die burgenländischen Industrieunternehmen exportieren in die ganze Welt und machen rund 30 Prozent der Wertschöpfung im Burgenland aus. Sie brauchen optimale Rahmenbedingungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“