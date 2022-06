Raiffeisen-Jubiläum mit vielen Gratulanten

Werbung

Im Haydnsaal auf Schloss Esterházy wurde das 100-jährige Bestehen der Raiffeisenbankengruppe Burgenland mit mehr als 100 Gästen begangen. Das Raiffeisenlandesbank-Vorstandsteam mit Präsident Erwin Tinhof, Generaldirektor Rudolf Könighofer und den beiden Vorstandsdirektorinnen Eva Fugger und Petra Pani begrüßte dabei zahlreiche Kolleginnen und Kollegen (mit den markanten schwarz-gelben Krawatten) und viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft. Zur Musik des Haydn-Quartetts und in Podiumsgesprächen wurde auf 100 erfolgreiche Jahre zurückgeblickt.

„Fahren auf Sicht – mit Zuversicht“

Die jüngere Vergangenheit und unmittelbare Zukunft war vor dem Festakt Thema einer Generalversammlung; im Anschluss daran präsentierte Generaldirektor Könighofer den Geschäftsbericht 2021 mit einer Bilanzsumme von 4,48 Milliarden Euro. Ein Plus von 105 Millionen Euro zeige, dass das erreichte hohe Niveau aufrecht bleibe. Auch die Kundeneinlagen halten mit 1,37 Milliarden Euro bei einem hohen Stand. 50.000 Kundinnen und Kunden zählt die Raiffeisenlandesbank; insgesamt betreut die Raiffeisenbankengruppe Burgenland 242.000 Kundinnen und Kunden.

Wesentlich ist auch die Zahl der Eigenmittel: Mit 434,4 Millionen Euro seien diese nahezu doppelt so hoch wie gesetzlich vorgeschrieben, betonte Könighofer: „Eine Risikoabsicherung, die allen Eventualitäten der nächsten Zeit gerecht wird und darüber hinaus auch künftige Investitionen ermöglicht.“ Der Blick auf die schwierigen Zeiten zwischen Pandemie, Konflikten und hoher Inflation mache ein „Fahren auf Sicht“ notwendig. Zuversicht dürfe dabei aber nicht fehlen.

„Wir“ macht’s möglich

Dass der seit jeher gelebte Gedanke „Stärke durch Gemeinschaft“ sowohl in der Partnerschaft mit vielen Raiffeisengenossenschaften als auch im Sinne der neuen Energiegenossenschaften noch heute gilt, unterstrichen bei der Bilanz-Präsentation Alexander Kubin, Vorsitzender der Geschäftsvereinigung der burgenländischen Raiffeisenbanken, und Vorstandsdirektorin Eva Fugger.

Die Bilanzsumme der Bankengruppe liegt demnach bei 9,33 Milliarden Euro, die Kundeneinlagen beliefen sich 2021 auf 5,7 Milliarden, das Finanzierungsvolumen hält bei 4,6 Milliarden Euro.

Beim Blick auf die Brieftasche soll den Kundinnen und Kunden künftig auch ein Nachhaltigkeits-Rechner für Photovoltaik-Anlagen helfen, der bereits in allen Bankstellen und ab Herbst online verfügbar ist. Ziel der neuen Raiffeisen-Nachhaltigkeitsinitiative ist, wie berichtet, zum einen die Gewinnung erneuerbarer Energie und zum anderen der Aufbau regionaler Infrastrukturen im privaten, unternehmerischen und öffentlichen Bereich. Die 20 Genossenschaften sollen zugleich die Wertschöpfung in allen Regionen des Landes steigern. Mit großen Schritten geht es damit zum 100. Geburtstag direkt in die Zukunft.