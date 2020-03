Probleme beim Krankenstand, nicht bezahlte Überstunden oder Unterstützung bei Insolvenzverfahren waren laut Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch nur einige Teilbereiche, in denen die AK-Experten auch im Vorjahr wieder als „Retter in der Not“ agierten. Insgesamt wurden 2019 knapp 40.600 Beratungen durchgeführt, in fast 2.200 Fällen musste beim Arbeitgeber interveniert oder der Weg vor den Richter angetreten werden.

Etwas mehr als die Hälfte (7,4 Millionen Euro) der gesamt erstrittenen 14 Millionen Euro entfielen auf das Sozialrecht, wie die Leiterin der Rechtsabteilung, Doris Graser-Kern erläuterte: „In Insolvenzverfahren wurden 4,3 Millionen Euro hereingebracht und im Arbeitsrecht 2,3 Millionen Euro an vorenthaltenen Löhnen und Gehältern erstritten.“

Als Beispiel führte die Expertin den Fall einer Küchenhilfe in einem burgenländischen Gastgewerbebetrieb an, der zu einer Nachzahlung von 3.900 Euro brutto verholfen werden konnte. Die vier Monate lang beschäftigte Frau sei mit einem Monat Verspätung und nur mit 20 statt 40 Stunden Wochenarbeitszeit angemeldet worden. Als sie krank wurde, habe der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung eingestellt und das Dienstverhältnis letztendlich ohne Kündigungsfrist beendet.

Die meisten arbeitsrechtlichen Probleme treten laut Graser-Kern im Hotel- und Gastgewerbe, im Handel, dem Metall- und Baugewerbe sowie bei der Güterbeförderung auf. Sozialversicherungen sollten automatisch ihre Versicherten über An- und Abmeldungen informieren und damit ein Sicherheitsnetz schaffen, so Michalitsch.