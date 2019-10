29 Wellnesshotels gibt es im Burgenland, 41 Prozent davon wurden mit Lilien ausgezeichnet. "Der bundesweite Durchschnitt liegt hingegen nur bei 22 Prozent", erklärte Werner. An zweiter Stelle liegt Oberösterreich (30 Prozent Lilien-Hotels), gefolgt von Kärnten (29 Prozent) und Niederösterreich (27 Prozent), die Schlusslichter sind Tirol (20 Prozent) vor Vorarlberg (16 Prozent).

Tirol ist Werner zufolge aber ein eigener Fall: In diesem Bundesland gibt es mit 82 Häusern zwar die meisten Lilien-Hotels, doch stehen dort mit 419 auch die meisten Wellnesshotels. "Und diese sind oft sehr schwach bewertet, was sich negativ auf die Gesamtstatistik auswirkt. Viele Minderleister sind mehr Ferien- oder Wintersport- als Wellnesshotel", erklärte Werner.

Bestes Preis-Leistungsverhältnis

Der hohe Relax-Faktor der burgenländischen Hotels zeige sich auch deutlich an der Spa-Infrastruktur: So sei etwa der Anteil von Hotels mit Thermalpools mit 34,5 Prozent außerordentlich hoch, im Österreich-Durchschnitt hingegen nur 5,8 Prozent. "Und während das, was die Herzen von Saunafans höherschlagen lässt, nämlich eine Sauna im Freien, österreichweit nur in jedem fünften Hotel zu haben ist, kann sich der Gast in knapp einem Drittel der burgenländischen Spa-Herbergen darüber freuen", meinte der Herausgeber.

Wie die Untersuchung zeigte, liegt das Burgenland auch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis im Spitzenfeld: Der Preis für ein Lilien-Hotel beträgt hier im Schnitt 117,56 Euro, günstiger ist es nur in Niederösterreich (112,29 Euro). Wesentlich teurer kommt der Wellnessurlaub in Salzburg (durchschnittlicher Ab-Preis 138,51 Euro) und in Tirol (141,81 Euro). In Vorarlberger Wellnesshotels sind die Preise österreichweit gemessen am höchsten, sie liegen im Schnitt bei 186,43 Euro pro Person.