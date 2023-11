Überall werden Häuser günstiger – bei uns nicht

Der Halbjahresbericht der Immobilienmakler RE/MAX zeichnet ein Bild des Burgenlandes, das es nach dem kapitalistischen Grundgesetz von Angebot und Nachfrage eigentlich gar nicht geben dürfte. So wurden von Jänner bis Juli 239 Einfamilienhäuser verkauft. Das sind mehr als in Vorarlberg, Wien, Salzburg und Tirol (dort ist es auch drei bis viermal so teuer), aber dennoch um ein Drittel (34,2 Prozent) weniger als im Vorjahr. Damit ging der Markt im Burgenland deutlich mehr zurück als in allen anderen Bundesländern (Österreich-Schnitt: 16 Prozent).

Doch jetzt das große Aber: Gleichzeitig stiegen die Einfamilienhauspreise im Burgenland um 14,5 Prozent. Das ist nicht nur deutlich über dem Österreich-Schnitt von plus 0,9 Prozent, über der Inflation von zuletzt acht Prozent, sondern auch der bundesweite Spitzenwert.

Bleibt die Frage für Jungfamilien, die gerade ein Eigenheim suchen: Wenn der Immobilienmarkt nicht nach kapitalistischen Grundregeln funktioniert - nach welchen funktioniert er dann? Und: Funktioniert er überhaupt?

Den gesamten RE/MAX-Immospiegel finden Sie hier.