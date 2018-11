Die 39. und bisher größte Falstaff-Rotweingala ging am Montag in der Hofburg über die Bühne.

Rund 200 Winzer präsentierten mehr als 600 der besten Rotweine Österreichs. Highlight war die Prämierung der drei diesjährigen Falstaff-Sieger. Auf Platz zwei hinter dem Weingut Glatzer aus Göttlesbrunn landete das Weingut Gesellmann aus Deutschkreutz mit dem „Bela Rex“ 2016, der auch Sortensieger in der Kategorie Cuvée wurde.

Über weitere Sortensiege durften sich im Burgenland der Winzerhof Kiss aus Jois mit dem Cabernet Sauvignon Ried Neuberg 2016, das Weingut Anita und Hans Nittnaus aus Gols in der Kategorie Blaufränkisch mit dem Leithaberg DAC Ried Gritschenberg Jois 2016 und das Weingut Hannes Reeh aus Andau mit dem Merlot Unplugged 2016 freuen.

Fest in burgenländischer Hand war die Falstaff Reserve Trophy 2018. Grundbedingung für eine Teilnahme an dieser Kategorie ist die Tatsache, dass ein Wein frühestens drei Jahre nach dem Erntezeitpunkt auf den Markt gebracht wird und dieser kann daher an der regulären Falstaff-Prämierung nicht teilnehmen. Platz eins der Reserve Trophy ging an das Weingut Paul Kerschbaum aus Horitschon für die Cuvée Kerschbaum 2015. Zweiter wurde das Weingut Werner Achs aus Gols. Den dritten Platz teilten sich ex aequo das Weingut Kollwentz aus Großhöflein mit dem Blaufränkisch Ried Kleinhöfleiner Setz 2015 und das Rotweingut Prickler aus Lutzmannsburg mit dem Blaufränkisch Grande Reserve V-MAX 2015.

Auch die Grand Prix-Sieger bei den jungen Rotweinen kommen durchwegs aus dem Burgenland. Die höchsten Punkte bei den roten Jungweinen erzielten die „rennersistas“ aus Gols mit der Cuvée Waiting for Tom 2017. Weitere erste Plätze gab es für das Iby Bio Rotweingut aus Horitschon in der Gruppe Blaufränkisch und das Weingut Franz Schindler aus Mörbisch in der Gruppe Zweigelt.