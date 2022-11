Zum 60er von Rudolf Könighofer: Ein Banker aus Leidenschaft

Werbung

Dass Rudolf Könighofer ein mehr als gutes Gedächtnis für Zahlen, Bilanzen und Zusammenhänge hat, das verwundert nicht: Als Finanz-Experte war er erstmals 1987 im Bankgeschäft tätig, ist seit 2004 bei der Raiffeisenlandesbank in leitender Funktion und seit 2013 Generaldirektor.

60. Geburtstag Prominente Gäste feierten mit Raiffeisen-Generaldirektor Könighofer

Dass Könighofer nicht nur „Zahlenmensch“, sondern auch Experte für Geschichtliches ist und durchaus als Hobby-Historiker bezeichnet werden kann, das weiß nicht jeder. Unter Freunden genießt er in geselliger Runde zudem den Ruf eines begnadeten Geschichtenerzählers – und: Er kennt die Texte beinahe aller Hits aus den 1980er- und 1990er-Jahren auswendig. So weit, so vielschichtig die Erinnerungen zum 60. Geburtstag.

Was Könighofer für seine Branche und sein Unternehmen im Burgenland geleistet hat, das wurde beim Geburtstagsfest in der Vorwoche mit der Raiffeisen-Nadel gewürdigt; vor einem Jahr wurde Könighofer seitens der Wirtschaftskammer Burgenland, wo er als Vizepräsident und Finanzreferent tätig ist, auch der Kommerzialrats-Titel verliehen.

Vom Jus-Studium in die Bank – und ins Burgenland

Dabei war der studierte Jurist vor seiner Bank-Karriere noch als Vertragsbediensteter im Bundeskanzleramt beschäftigt. Nach einem Jahr zog es Könighofer dann in die Wirtschaft und – nach dreijährigem Job bei seiner Heimatstadt Ternitz sowie weiteren Stationen in Niederösterreich und Wien – schließlich zu Raiffeisen und ins Burgenland.

„Ich habe kein Jahr gebraucht und war hier voll inte-griert“, erinnerte sich Könighofer einmal an seine erste Zeit im Land. Inzwischen gilt er nicht nur in seiner Funktion als Chef des „finanziellen Nahversorgers“ Raiffeisen längst als waschechter Burgenländer.