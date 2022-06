Touristiker gegen Panikmache: „Der Neusiedler See ist ja nicht leer!“

Werbung

Geht es nach Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel, so ist das Wasser im Neusiedler See nicht nur für diese, sondern auch für kommende Saisonen sicher: „Man kann alles machen: schwimmen, Boot fahren, surfen … der See ist ja nicht leer“, verwehrt sich Tunkel gegen allzuviel Panikmache.

„Viele Gäste haben nicht einmal gemerkt, dass weniger Wasser im See ist.“ Patrik Hierner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Nordburgenland, hält die gute Buchungslage fest

Dass angesichts des heftig diskutierten niedrigen Wasserstandes Maßnahmen in Vorbereitung sind, findet auch Tunkel gut und richtig – wenn aber immer mehr Anrufe in Tourismusbüros eingehen und gefragt wird, ob man überhaupt kommen könne, dann muss er sich wundern, sagt er.

In die gleiche Kerbe schlägt Patrik Hierner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Nordburgenland. Der Wasserstand sei niedrig, aber für die Gäste gebe es weiterhin alle Möglichkeiten: „Das vergangene verlängerte Wochenende war sehr gut gebucht. Viele Gäste haben nicht einmal gemerkt, dass weniger Wasser im See ist.“

Ein größeres Fragezeichen für diese Saison bringt laut Hierner die wirtschaftliche Lage: „Das Leben wird teurer, die Leute sparen als erstes beim Urlaub.“ Allerdings sieht er auch Chancen, denn das Burgenland gilt als günstigere Destination.

Nichtsdestotrotz begrüßen Touristiker Maßnahmen für den See: Sie laufen, wenn auch langsam. Für die Wasser-Zuleitung heißt es nach wie vor Warten auf grünes Licht aus Ungarn; mit der Landwirtschaft wird mehr oder weniger verhandelt und für die See-Management-GmbH des Landes wird in Hearings derzeit ein Chef oder eine Chefin gesucht.