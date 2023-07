Neun Burgenländer unter besten Weinen des Jahres

In den vergangenen Tagen zogen die Burgenländischen Winzerinnen und Winzer einmal mehr alle Blicke auf sich. Josef Umathum aus Frauenkirchen wurde mit dem VINEUS Award 2023 für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Hans Tschida aus Illmitz kührte man im Rahmen der „International Wine Challenge“ in London zum 9. Mal zum „Sweet Wine Maker of the Year“. Und insgesamt 9 Burgenländische Winzerinnen und Winzer konnten beim härtesten Weinwettbewerb Österreichs, dem SALON, Siege einfahren.

„Diese Auszeichnungen zeigen einmal mehr, dass die burgenländischen Winzerinnen und Winzer mit ihren Top-Weinen die Aushängeschilder der Landwirtschaft im Burgenland sind. Ich gratuliere allen Prämierten und wünsche allen weiterhin viel Engagement, Elan und Erfolg für ihre weiteren Projekte“, betont LK-Präsident Nikolaus Berlakovich.

SALON Weine aus tausenden Einreichungen ermittelt

Seit über drei Jahrzehnten gilt der SALON Österreich Wein als die Staatsmeisterschaft des heimischen Weins - sein Urteil genießt höchstes Vertrauen bei Winzern, Händlern und Konsumenten. Ermittelt werden die SALON Weine alljährlich aus tausenden Einreichungen. Der größte Teil der Weine stammt aus den Landesprämierungen. In einer finalen Blindverkostung ermittelt eine unabhängige Verkostungsjury, bestehend aus diversen Weinexperten, Sommeliers und Sommelières und Vertretern der Gastronomie, jene 275 Weine, die in den SALON aufgenommen werden: 146 aus Niederösterreich, 81 aus dem Burgenland, 37 aus der Steiermark, 6 aus Wien und 5 aus dem Bergland.

Das sind die 9 SALON Sieger 2023 aus dem Burgenland

A-Nobis Sektkellerei Norbert Szigeti GmbH , Zurndorf mit „Sekt Austria brut Muskat Ottonel A-Nobis 2020 Burgenland g.U.“ in der Kategorie „Sekt Austria“

, Zurndorf mit in der Kategorie „Sekt Austria“ Weingut Jalits , Badersdorf mit „Eisenberg DAC Reserve Blaufränkisch Ried Fasching 2019“ in der Kategorie „Eisenberg DAC“

, Badersdorf mit in der Kategorie „Eisenberg DAC“ Weingut MAD , Oggau/Neusiedler See mit „Leithaberg DAC Blaufränkisch Ried Oggauer Marienthal M56 2018“ in der Kategorie „Leithaberg DAC“

, Oggau/Neusiedler See mit in der Kategorie „Leithaberg DAC“ Weingut Juliana Wieder , Neckenmarkt mit „Mittelburgenland DAC Reserve Blaufränkisch Ried Neckenmarkter Bodigraben 2021“ in der Kategorie „Mittelburgenland DAC“

, Neckenmarkt mit in der Kategorie „Mittelburgenland DAC“ Weingut Horvath, Gols mit „Neusiedlersee DAC Reserve Zweigelt Ried Golser Goldberg 2019“ in der Kategorie „Neusiedlersee DAC“

mit in der Kategorie „Neusiedlersee DAC“ Weingut Lassl , Sigleß mit “Rosalia DAC Rosé Blaufränkisch The Origin of Rosé 2022” in der Kategorie “Rosalia DAC“

, Sigleß mit in der Kategorie “Rosalia DAC“ Schuhmanns Weinhof , Gols mit „Burgenland Cuvée Rosé 2022“ in der Kategorie „Rosé“

, Gols mit in der Kategorie „Rosé“ Weingut Heinrich Silvia , Deutschkreutz mit „Burgenland Reserve Blaufränkisch Ried Goldberg 2019“ in der Kategorie „Rotwein kräftig“

, Deutschkreutz mit in der Kategorie „Rotwein kräftig“ Weingut Triebaumer Günter u. Regina, Rust mit „Ruster Ausbruch DAC Welschriesling 2021“ in der Kategorie „Edelsüße Weine“

Alle Salon-Weine unter: https://mailchi.mp/austrianwine/presseinformation13425349?e=a8c548cb84

VINEUS Award 2023 für das Lebenswerk von Josef Umathum

Seit bald 40 Jahren leitet der innovative Winzer aus Frauenkirchen das renommierte Weingut und sieht bei seiner Arbeit nie nur das Endprodukt, sondern den gesamten Kreislauf, wobei aus seiner Sicht der Boden das Wichtigste ist. Dass er damit offenbar recht hat, zeigen die vielen Auszeichnungen, wie „Falstaff Winzer des Jahres 1990“, „Burgunder Trophy in London 1995“, und zuletzt die Bewertung mit der Maximalnote von 100 Punkten vom international renommierten US Magazin „Wine Advocate“ von Robert Parker. Josef Umathum hat lange vor allen anderen auf Biodynamik gesetzt und die intensive Auseinandersetzung mit der Natur ist noch heute Leitbild seiner Arbeit. Schon sehr lange fokussiert er sich auf nachhaltigen und biologischen Anbau. Er war immer schon ein Vordenker und Umdenker, eine beeindruckende Persönlichkeit und ein leidenschaftlicher Verfechter des traditionellen Weinbaus im Einklang mit der Natur. Deswegen setzt er sich seit Jahren mit alten Rebsorten und mehreren Rebselektionen auseinander, um einen gangbaren Weg im Umgang mit dem Klimawandel umzusetzen. Mit der Auszeichnung für sein Lebenswerk, von dem noch viele weitere Generationen profitieren werden, wurde nun sein großartiges Schaffen entsprechend gewürdigt.

"Vineus Award 2023". Thomas Panholzer, der für sein Lebenswerk ausgezeichnete Frauenkirchener Winzer Josef Umathum, Sophie Butz und Andreas Hayder (v.l.). Foto: Transgourmet/Andreas Kolarik, Kolarik Andreas

Hans Tschida zum 9. Mal „Sweet Wine Maker of the Year“

Zum unglaublichen 9. Mal wurde Hans Tschida im Rahmen der „International Wine Challenge in London“ zum „Sweet Winemaker of the Year“ gekürt. Der Wettbewerb gilt als der wichtigste und einflussreichste weltweit – dies stellt auch eine Auszeichnung für den Neusiedlersee-Seewinkel dar. Heuer gab es fünfmal Gold und achtmal Silber für Hans Tschidas herausragende Süßweine sowie die „Austrian Sweet Chardonnay Trophy” für die „Chardonnay Beerenauslese 2021“. Über 300 Jurymitglieder, bestehend aus „Masters of Wine“, internationalen Weinproduzenten, Weinhändlern und Fachjournalisten verkosteten im Rahmen des Wettbewerbs Weine aus 50 Ländern. Hans Tschida bewirtschaftet gemeinsam mit seiner Familie über 40 Hektar Rebfläche im burgenländischen Seewinkel. Die Weine sind geprägt vom speziellen Klima des Neusiedlersees, den mineralischen Salzböden und Böden aus Sand, leichtem Schotter und dunkler Schwarzerde. Das Weingut hat die Süßweinproduktion im hohen Prädikatbereich durch eine ausgewogene Stilistik und Sortentypizität perfektioniert.

Zum neunten Mal weltbester "Sweet Wine Maker": Hans Tschida aus Illmitz mit seiner Tochter Daniela Salzl-Tschida auf der Bühne in London. Foto: Foto zVg Tschida

Im Burgenland werden auf zirka 11.772 Hektar Wein angebaut, 57 Prozent Rotwein und 43 Prozent Weißwein. Knapp 20 Prozent werden bereits biologisch bewirtschaftet.