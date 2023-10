Johannes Wutzlhofer neuer Aufsichtsrats-Chef bei Kika-Leiner

Mit der Zustimmung der Gläubiger-Mehrheit zum Sanierungsplan verändert sich die Leiner & Kika Möbelhandels GmbH auch in Hinblick auf ihr Aufsichtsgremium. Nun wurde Rechtsanwalt Johannes Wutzlhofer von der Kanzlei Dax Wutzlhofer und Partner als Aufsichtsratsvorsitzender bestellt.

In den vergangenen Jahren hat Wutzlhofer bereits mehrere Unternehmen und Aufsichtsräte in Phasen der Umstrukturierung beraten, er bringt auch Erfahrung in der Beratung von Handelsunternehmen mit. Gemeinsam mit diesem Schritt wird auch die rechtliche Vertretung des Unternehmens neu aufgestellt. Im Vordergrund stehe die positive Fortführung von Kika-Leiner und die Positionierung als modernes Unternehmen.

Im Burgenland und darüber hinaus ist der 45-jährige Johannes Wutzlhofer bekannt als Partner der Anwaltskanzlei Dax Wutzlhofer und Partner, die mit fünf Standorten in Österreich mehr als 20 Juristen insbesondere Unternehmen in wirtschaftlichen Fragestellungen vertritt. Wutzlhofer ist spezialisiert in Gesellschaftsrecht und im Schnittpunkt zum öffentlichen Recht; in der Vergangenheit hat er auch immer wieder öffentliche Auftraggeber im Bereich der Auftragsvergabe vertreten. In den vergangenen Jahren umfasste seine Beratungstätigkeit zudem Immobilientransaktionen.