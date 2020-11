Exakt 8.882 Personen waren im Oktober im Burgenland arbeitslos gemeldet – gut ein Fünftel mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dazu kamen noch rund 1.800 Schulungsteilnehmer.

BVZ Dritte Kurzarbeits-Phase: 237 Betriebe haben bisher laut AMS-Chefin Helene Sengstbratl einen Antrag eingebracht.

Dennoch war bis Ende des Vormonats leises Aufatmen zu verspüren: Gab es doch etwa bei den offenen Stellen im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von fast zehn Prozent auf gesamt 1.200. Besonders groß war die Nachfrage im Bau sowie bei Metall- und Elektroberufen. Erfreulich auch die Beschäftigtenzahlen – das Burgenland verzeichnete als einziges Bundesland ein Plus von 1.000 auf gesamt 108.000 Beschäftigte.

Der neuerliche Lockdown versetze freilich der Wirtschaft „einen neuerlichen Schlag in die Magengrube“, so AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl, mit der Kurzarbeit könne man aber „hervorragend Rückendeckung geben.“ Seit deren Start habe das AMS im Burgenland fast 110 Millionen Euro an Unternehmen ausbezahlt. Für die seit Oktober laufende dritte Phase rechnet Sengstbratl infolge des Lockdowns mit steigendem Interesse.

Bezüglich der am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffenen Branchen Handel und Tourismus verweist Arbeitsmarktlandesrat Leonhard Schneemann auf die im September präsentierte Insolvenzstiftung.