Bankenombudsfrau Helga Schmidt zog am Dienstag in Eisenstadt Bilanz: Von 2005 bis 2018 sei es gelungen, für die Konsumenten 2,5 Mio. Euro zu verhandeln. In dieser Zeit wurden bei 3.100 Terminen an die 4.000 Personen beraten, berichtete Schmidt.

In 85 Prozent der Fälle gehe es um die Bezahlung von Kreditzinsen oder Kontoüberziehung, Stundungen sowie um Reduzierung der Sollzinsen und Hilfe bei Abschlagszahlungen für Umschuldungen. Ziel der Ombudsstelle sei es, die Konsumenten gegenüber den Banken zu stärken, Hilfestellung bei Bankgeschäften zu leisten und bei Streitfällen zu vermitteln, was oft vorkomme.

"Wir machen keine Anlageberatung. Das würde den Rahmen sprengen", erläuterte die Ombudsfrau, die früher selbst Filialleiterin eines Geldinstituts war. Das Beratungsangebot umfasse fixe, kostenlose Sprechtage im Nord-, Mittel- und Südburgenland.

Seit der Bankenkrise 2008 seien etwa Fremdwährungskredite "bis heute ein fixes Thema", schilderte Schmidt. Immer noch gebe es in Österreich ein Volumen an Fremdwährungskrediten im Ausmaß von etwa 22 Mrd. Euro.

Ein Ziel sei es, schnell, anonym und unkompliziert zu helfen, so Landesrätin Verena Dunst (SPÖ). Sie appellierte an die Kunden, lieber früher Rat zu suchen - bevor man einen Kredit unterschreibe oder andere Handlungen setze - als zu spät. Ein Problem seien hohe Zinsen: "Die Banken verdienen noch immer viel zu viel und verlangen zu viel gegenüber dem Kunden an Kreditzinsen." Auch beim Überziehen des Kontos würden manche Geldinstitute "weit übers Ziel schießen".

Dunst kritisierte auch, dass beim Bankpersonal immer mehr gespart werde: Im Burgenland gebe es aber wie in anderen Bundesländern auch eine Klientel, die sich nicht die Dienstleistungen übers Internet holen könne.

"Menschen beschäftigen sich sehr oft nicht mit den Bankverbindungen - vor allem, sie vergleichen die Banken untereinander nicht", meinte die Landesrätin. Sie ersuche die Menschen im Burgenland, "zu schauen, bei wem sie welches Konto zu welchen Konditionen haben". Oft komme auch die Beratung zu kurz.