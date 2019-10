Konkret gab es von Mai bis August ein Plus von 2,7 Prozent auf knapp 1.578.400 Nächtigungen sowie einen Zuwachs um 6,6 Prozent auf rund 545.000 Ankünfte. „Top-Monat“ war der August mit rund 511.080 Nächtigungen (plus 5,1 Prozent) und 170.000 Gästeankünften (plus 10,7 Prozent).

Unterschiede gab es die diversen Beherbergungsmöglichkeiten betreffend: Während Unterkünfte ab der Kategorie 3 Sterne aufwärts Zuwächse verbuchten, mussten 1- und 2-Sterne-Betriebe Rückgänge verzeichnen. Wichtig sei daher, „die Zahl der qualitativ hochwertigen Unterkünfte zu erhöhen“, so das Resümee von Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ). Als erfreulich wertet Petschnig aber auch, dass gerade im Sommer die heimischen Thermengemeinden punkten konnten, – die BVZ hat berichtet.

Nach zuletzt rückläufigen Zahlen gab es heuer wieder eine Zunahme bei deutschen Gästen: Die Zahl der Ankünfte stieg im August um 12,8 Prozent auf rund 20.280, jene der Übernachtungen um 2,4 Prozent auf rund 2.270.000. Auch die Bewerbung der ehemaligen Ostmärkte zeige Wirkung, so Petschnig. Wichtige Impulse für die Zukunft erwartet sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil von der Neuorganisation der Kultur- und Festspielstandorte.