Autohaus Weintritt bringt Licht ins Dunkel

Ein großes Dankeschön sagt die Familie Weintritt aus Eisenstadt allen Unterstützern der Spendenverdopplungsaktion des Autohauses Weintritt für Licht ins Dunkel. „Wir haben uns für Licht ins Dunkel entschieden, da die Organisation ein Garant dafür ist, dass das Geld auch wirklich bei den verschiedensten Projekten ankommt. Uns ist wichtig, mit den Geldern Projekte im Burgenland zu unterstützen“, erklärt Unternehmer Werner Weintritt. „Wir erhalten jedes Jahr Projekt-Vorschläge von Licht ins Dunkel, und haben auch 100-prozentiges Mitspracherecht, welcher Vorschlag mit den Spendengeldern unterstützt werden soll.“

Entsprechend dem Motto „Uns geht es gut – daher wollen wir den Menschen helfen, denen es nicht so gut geht“, unterstützt die Familie Weintritt seit mittlerweile 18 Jahren wohltätige Zwecke. 600.000 Euro an Spendengeldern sind in dieser Zeit zusammengekommen, die über Licht ins Dunkel an den Behindertenförderungsverein Neusiedl am See, das Sonderpädagogische Zentrum Frauenkirchen, den Sterntalerhof, verschiedene Projekte von Rettet das Kind und der Caritas im Burgenland, für Soforthilfe- und Unterstützungsfälle im gesamten Burgenland geflossen sind. Auch Hilfsprojekte von auftretenden Künstlern sowie das Unicef-Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen wurden unterstützt.

Allein 40.000 Euro sind im Rahmen der Spendenaktion im Jahr 2021 erzielt worden. Da aufgrund der Coronavirus-Pandemie die jährliche Benefizveranstaltung der Firma Weintritt zugunsten Licht ins Dunkel im Schloss Esterhazy bereits zum zweiten Mal nicht stattfinden konnte, hat man im Vorjahr eine Spendenverdoppelungsaktion gestartet. Alle Spenden für Licht ins Dunkel, die bis Weihnachten über das Firmenkonto mit dem Vermerk „Licht ins Dunkel – Spende“ getätigt wurden, wurden von der Familie Weintritt verdoppelt.

Bis ins Jahr 2019 hatte es insgesamt 16 Benefizveranstaltungen des Autohauses Weintritt für Licht ins Dunkel gegeben, bevor man coronabedingt neue Wege des Helfens gegangen ist. Die Familie Weintritt hofft aber, dass 2022 das 17. Charityevent im Schloss Esterhazy über die Bühne gehen kann.