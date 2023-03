AK/ÖGB-Aktion „Hol dir dein Geld zurück!“

Werbung

Ob Familienbonus Plus, Alleinverdienerabsetzbetrag oder Pendlerpauschale – im Lohnsteuer-Dschungel ist es oft schwierig sich zurecht zu finden. Mit dem jährlichen Steuerausgleich, auch Arbeitnehmerveranlagung genannt, könne man jedoch Geld sparen, so AK-Präsident Gerhard Michalitsch und ÖGB-Landesvorsitzender Erich Mauersics - im Durchschnitt bekomme man rund 741 Euro vom Finanzamt zurück. Gemeinsam wird daher auch heuer ein Servicepaket mit Broschüren, Internet-Tipps und Beratungstagen in allen AK-Bezirksstellen und in den Betrieben angeboten. Von 13. März bis 27. April kann man mit einem Lohnsteuerexperten mittels Finanz-Online oder auf Papier gemeinsam den Steuerausgleich durchführen. Zugangsdaten und Belege sind mitzubringen, eine Terminvereinbarung unter 02682/740 oder an lohnsteuer@akbgld.at ist notwendig. Gewerkschaftsmitglieder werden durch den ÖGB direkt im Betrieb beraten.

Zu beachten gebe es laut AK-Expertin Nadja Wagner, dabei unter anderem Änderungen aus dem Jahr 2022 in Sachen Pendlerpauschale: „Zusätzlich zur großen und kleinen Pendlerpauschale gibt es auch einmal pro Jahr den sogenannten Pendlereuro. Dieser beträgt 1 Euro jährlich für jeden Kilometer des Hin- und des Retourwegs zur Arbeit. Zwischen Mai 2022 und Juni 2023 bekommt man zusätzlich 0,50 Euro pro Kilometer pro Monat und auch die Pendlerpauschale wird in diesem Zeitraum um jeweils die Hälfte erhöht.“ Auch Familien würden von der Arbeitnehmerveranlagung profitieren, denn der Familienbonus Plus muss hier immer angekreuzt werden – unabhängig davon, ob er bereits beim Arbeitgeber berücksichtigt wird oder nicht. „Voll ausschöpfen“ könnten beides allerdings nur „Menschen mit großem Einkommen“ , kritisiert Michalitsch, „jeder Kilometer, jedes Kind“ müsse aber gleich viel wert sein.

Im Vorjahr wurden 1.630 Beratungen durchgeführt und Gutschriften in der Höhe von rund 1,2 Millionen Euro herausgeholt.