Das sagen Politik und Experten zur Ragweed-Plage

Hermann Frühstück, Landesleiter der Naturschutzorgane, mit einer ausgerissenen Ragweed-Pflanze. Foto: BVZKirchmeir

Hermann Frühstück, Landesleiter der Naturschutzorgane: „300.000 Menschen in Ostösterreich und 33 Millionen in Europa leiden unter Ragweed-Allergie. Der wirtschaftliche Schaden soll in Österreich 150 Millionen und in Europa sieben Milliarden jährlich betragen. Daher ist jeder Grundbesitzer angehalten, Ragweed zu bekämpfen.“

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Foto: z.V.g. Foto: z.V.G.

Astrid Eisenkopf, Landeshauptmann-Stellvertreterin: „Wir können Ragweed nicht ausrotten, aber wir können es eindämmen. Wir haben ein landesweites Melde- und Bekämpfungssystem aufgebaut und arbeiten mit vielen Partnern zusammen. Ragweed macht nicht an der Grundstücksgrenze halt - wir sind nur dann erfolgreich, wenn alle an einem Strang ziehen.“

Erich Pichler, Naturschutzorgan und Ragweed-Verantwortlicher Foto: privat Foto: privat

Erich Pichler, Naturschutzorgan und Ragweed-Verantwortlicher in Burgauberg-Neudauberg: „Wir haben das Ragweed-Problem im Griff, weil die Gemeinde aufgeschlossen ist und alle wissen, dass wir etwas tun müssen. Die Bevölkerung wird in den Gemeindenachrichten und in einem Postwurf auf Ragweed aufmerksam gemacht. Auf Fotos wird gezeigt, wie Ragweed aussieht.“