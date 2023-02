Der Preis-Kampf am Energiemarkt

Werbung

Wie kann es sein, dass die Gas- und Strompreise am Markt sinken und in der Steckdose dennoch so teuer ankommen? Die Frage, die alle beschäftigt, ist mit dem neuen Tarif der Burgenland Energie (siehe gegenüberliegende Seite) zwar zum Teil hinfällig, die Komplexität des Marktes bleibt aber. So sind die neuen, günstigeren Tarife nur mit einjähriger Bindung möglich – und weil sich mit dem Sinken der Weltmarktpreise ein „vernünftiges“ Zeitfenster aufgetan hat.

Das zeigt, dass die Frage nach dem Energiepreis letztlich auch eine virtuelle ist, da hier nicht nur Börsen-Mechanismen zum Zug kommen, sondern vor allem auch starke Schwankungen der Fall sind und Preise sich mehrmals täglich mitunter auf den Kopf stellen.

Dass alles sehr kompliziert ist, zeigen auch die gegensätzlichen politische Aussagen, etwa wenn es um die Übergewinnsteuer geht, die Energie-Anbieter heuer ans Finanzministerium abgeben müssen. Die SPÖ meint, das Geld werde aus dem Land „abgezogen“; die Opposition meint unter anderem, es sei noch genug Gewinn da, den man an die Kundinnen und Kunden weitergeben müsse.