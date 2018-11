Mit der bereits zum 22. Mal vergebenen Auszeichnung würdigt der Management Club Burgenland jährlich hervorragende Leistungen und Erfolge im Wirtschaftsleben.

Der gebürtige Südburgenländer Günther Ofner habe den Flughafen Wien in den letzten Jahren wirtschaftlich nach vorne gebracht und sei der Manager gewesen, „der uns heuer mit seiner Leistung am meisten beeindruckt hat“, begründete Management-Club-Burgenland-Präsident Rudolf Könighofer die Entscheidung.

Der Geehrte lege eine Führungsverantwortung an den Tag, die man nicht oft finde, hob Laudator, Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth hervor: „Er ist ein Manager im wahrsten Sinne des Wortes, ein profunder Jurist und ein exzellenter Finanzexperte.“ Gleichzeitig würdigte Nemeth auch Ofners „hohe soziale Kompetenz“ – seit 1997 engagiert er sich im Burgenländischen Hilfswerk. Bei der Preisverleihung im ORF-Landesstudio stellten sich zahlreiche Gratulanten ein.

Der am 20. Dezember 1956 in Rohr geborene Ofner ist „bekennender Workaholic“. Seit den frühen 1980er-Jahren ist er in führenden Positionen in der Wirtschaft tätig. Unter anderem war er Vorstandsmitglied in der BEWAG, der UTA Telekom AG sowie in der Burgenland Holding AG.

Seit 2011 bekleidet er gemeinsam mit Julian Jäger das Amt des Vorstandsdirektors (CFO) der Flughafen Wien AG. Seit 2015 ist er zudem Präsident des Aufsichtsrates der HYPO Niederösterreich.