Das Beste aus zwei Welten

Der Einstieg in die Selbstständigkeit ist für viele ein großer Schritt. Kein Wunder, dass gerade viele Einzelpersonen nicht sofort zu hundert Prozent auf Selbstständigkeit umsteigen. Nicht selten gibt es noch weitere Einkünfte aus einer angestellten Tätigkeit, die für Sicherheit sorgen. Aber gerade bei der Kombination aus Teilselbstständigkeit und weiterem Einkommen gilt es auch steuerlich einiges zu beachten.

Zunächst heißt es jedenfalls prüfen, ob laut dem bestehenden Dienstvertrag eine Nebenbeschäftigung wie die Teilselbstständigkeit überhaupt zulässig bzw. eine Zustimmung des Dienstgebers erforderlich ist. In manchen Fällen genügt es auch, den Nebenerwerb zu melden. Auch steuerliche Besonderheiten sind zu beachten. „Beträgt das gesamte Jahreseinkommen, in dem lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthalten sind, mehr als 12.000 Euro und übersteigen die nicht lohnsteuerpflichtigen Einkünfte den Betrag von 730 Euro (Veranlagungsfreibetrag), so besteht eine Erklärungspflicht“, heißt es bei der Wirtschaftskammer Österreich (WKO).

Es gibt in Österreich verschiedene Arten selbstständig erwerbstätig zu sein. Da gäbe es die gewerbliche Erwerbstätigkeit, unter die Handelsgewerbe, Gastgewerbe und Handwerk fallen. Unter „Urproduktion“ versteht man die Gewinnung roher Naturerzeugnisse, wie bei der Land- und Forstwirtschaft, dem Bergbau oder der Fischerei. Bei der freiberuflichen Tätigkeit werden die Tätigkeiten eigenverantwortlich und fachlich unabhängig ausgeübt (wie etwa Steuerberater). Neue Selbstständige üben im Rahmen eines Werkvertrags eine betriebliche Tätigkeit aus, für die sie keine Gewerbeberechtigung benötigen, wie Autoren oder Psychotherapeuten.

Ganz besonders zu beachten ist bei einer selbstständigen Tätigkeit auch die Gewinnerzielungsabsicht. Das bedeutet, dass aus der Tätigkeit mittel- oder langfristig ein finanzieller Gewinn zu erwarten ist. Ist das auf längere Sicht nicht der Fall, wird von Liebhaberei gesprochen und die Einkünfte daraus werden für die Einkommenssteuer nicht beachtet. „Das heißt, Verluste dürfen nicht mit anderen Einkünften ausgeglichen werden. Wenn ausnahmsweise doch ein Gewinn erzielt wird, ist dieser nicht steuerpflichtig“, heißt es bei der WKO.

Auch Aus- oder Fortbildungskosten zur Erschließung einer neuen Einkommensquelle können als sogenannte Werbungskosten berücksichtigt werden. Diese sind bei der Arbeitnehmerveranlagung in dem Jahr zu berücksichtigen, in dem sie anfallen. Dafür werden allerdings oft auch Nachweise verlangt.