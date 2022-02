Als ob Pendeln nicht schon teuer genug wäre

Einerseits sind wir ja eh im gelobten Land, wenn man sich die Preise an den westösterreichischen Tankstellen so anschaut. 1,70 Euro für den Liter Benzin sind da nicht selten, aber auch bei uns klettert der Preis schon über 1,50 Euro. Ein gutes Drittel mehr als noch vor ein paar Monaten, das weiß das eigene Geldbörsel ebensogut wie die Statistik Austria.

Und das burgenländische Geldbörsel ist da ein besonders guter Gradmesser, 100.000 der 133.000 Arbeitskräfte im Burgenland pendeln aus ihrer Wohngemeinde aus, fast jeder Vierte von ihnen pendelt sogar werktäglich bis nach Wien.

Parkpickerl macht unsere Pendler zu Wienern

Hier beginnt das nächste Problem: Ab März ist es vorbei mit dem Gratisparken in den Wiener Flächenbezirken, eine Kurzparkzone mit einer Parkdauer von zwei bis drei Stunden kommt nahezu flächendeckend. „Da kommen hunderte Euro Mehrkosten pro Jahr auf Wien-Pendler zu“, warnt der ÖVP-Pendlersprecher Johannes Mezgolits. „Wir sind alles andere als glücklich darüber“, heißt es über das Wiener Parkpickerl auch im Büro von Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Dort verweist man aber auf die Kooperation mit den Wipark-Garagen, Pendler aus dem Burgenland müssen für ausgewählte Park&Ride-Anlagen der Wiener Stadtwerke nur 67,90 Euro zahlen, in Verbindung mit einem Wiener Linien-Ticket sogar nur 55,80 Euro. Die geförderten Wipark-Stellplätze sind großteils nahe dem Zentrum gelegen, rund 550 Plätze des „Burgenland-Kontingents“ von 650 Parkplätzen ist noch frei.

Die Wipark-Förderung sei „schön und gut“, meint Mezgolits, ein Problem bleibe: „Dass sich unsere Leute in Wien hauptmelden müssen, damit sie ein Parkpickerl bekommen – das kann es einfach nicht sein. Das hätte man auf Landeshauptmann-Ebene lösen müssen.“ Der Hintergrund: Burgenländische Gemeinden fallen um Ertragsanteile um, wenn sie Hauptwohnsitz-Gemeldete an Wien verlieren.

Mix aus (E-)Auto, Öffis und „Car Sharing“ als Lösung?

Dieses Problem sieht auch der SPÖ-Verkehrssprecher und Obmann des Pendlerforums, Wolfgang Sodl. Er fordert: „Wer bei der Pendlerpauschale außerhalb der Zumutbarkeitsgrenze liegt, sollte auch vom Parkpickerl-Zwang ausgenommen werden.“ Die seit fast 15 Jahren nicht mehr überarbeitete Pendlerpausche sei ohnehin schon „die ungerechteste Lösung“. Sie entlaste Pendler im Verhältnis zu ihrem Einkommen – und daher gerade höhere Gehälter mehr als niedrige. Sollte den Pendlerpauschale also eher mit einem Fixum pro Kilometer ausbezahlt werden? Sodl: „Natürlich!“

„Die Vorstellungen von Mobilität haben sich gerade bei jungen Menschen weg vom Auto entwickelt“, weiß Mezgolits. Er sieht den burgenlandweit flächendeckenden Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel als längst überfälligen Schritt in die Zukunft. Das sieht Christian Gratzer von der Mobilitätsorganisation VCÖ so, er sieht Vorteile für alle Seiten: „Wenn Firmen das Klimaticket für ihre Angestellten kaufen, spart der Arbeitgeber sich die Kosten für einen Parkplatz und die Mitarbeiter können in ihrer Freizeit gratis Öffis fahren.“

Auch sollten Fahrgemeinschaften oder das Radfahren betrieblich gefördert werden. Dazu kommen digitale Lösungen wie die Fahrgescheinschafts-App des Tiroler Startups ummadum.com . Mezgolits will auch das Car Sharing im Burgenland bekannter machen: „Siedlungs-Bauträger sollten auf das Thema Car Sharing setzen. Eine Siedlung mit einem gemeinsamen – und idealerweise elektrischen – Fuhrpark wäre eine modernes Angebot an Jungfamilien“, so Mezgolits.

Auch Sodl ist für einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Er betont aber, dass das nicht für alle die Lösung sein kann. „Schichtdienste setzen beispielsweise eine Flexibilität voraus, die kein Bus-Fahrplan garantieren kann.“ Als Olbendorfer Bürgermeister kenne er auch die Grenzen der E-Moblität: „Eine Fahrt nach Wien und retour mit Tempo und 130 und aufgedrehter Klimaanlage – schon steht man mit leerer Batterie am Wechsel.“ Noch geht es also nicht ohne Verbrennungsmotor und Privat-PKW.

2009 entstanden die Landestankstellen; sie werden von Partnerunternehmen betrieben und dürfen den Dieseltreibstoff mit einem Aufschlag von maximal vier Cent (netto) pro Liter auf den Bruttoeinstandspreis weitergeben. Derzeit sind es zwölf an der Zahl, der Bedarf nach ihnen wird anscheinend eher steigen als fallen.