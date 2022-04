Burgenlands Geflügelbauern kämpfen mit hohen Futterpreisen

Werbung

Seit vergangenem Herbst seien diese um die Hälfte gestiegen, erklärte Heinz Schlögl, Obmann der Arbeitsgemeinschaft der Geflügelbauern am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der Firma Schlögl Ei in Stoob (Bezirk Oberpullendorf). Hier werden in der Ostersaison 20 Mio. Eier produziert, erklärte Jörg Schlögl vom Unternehmen.

In den zweieinhalb Jahren der Coronapandemie spüre man einen starken Trend in Richtung Regionalität, stellte Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich fest. Die heimischen Ostereier würden für hohe Qualität und hohe Tierstandards stehen. Die Lebensmittelversorgung sei jedenfalls gewährleistet, so Berlakovich.

Die burgenländischen Geflügelproduzenten könnten sich großteils selbst mit Futtermittel und Rohstoffen versorgen, seien aber auf Sojaimporte angewiesen. Dieses werde nicht aus Übersee gekauft, man habe sich dazu verpflichtet, gentechnikfreies Donau-Soja zu verwenden.

Laut Heinz Schlögl ist die Ukraine größter Produzent von Donau-Soja in Europa und der Krieg verschärft die Situation: "Es ist ein Problem, die entsprechenden Mengen zu bekommen." Schlögl weiter: "Seit Herbst vorigen Jahres haben sich die Futterpreise fast verdoppelt. Täglich kommen neue Futterpreise auf den Tisch", dies sei im Handel noch nicht angekommen. Er rechnet auch nicht damit, dass sich die Preissituation rasch entspannt, eher das Gegenteil sei der Fall.

Im Burgenland gibt es insgesamt 51 Legehennenbetriebe. 27 davon produzieren in Bodenhaltung, elf in Freilandhaltung und bei 13 handelt es sich um Bio-Betriebe.

Berlakovich sprach sich aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auch dafür aus, dass der Green Deal der EU neu bewertet wird: "Der Green Deal muss an die Situation angepasst werden." Es gelte nicht nur, die Lebensmittelversorgung in Europa zu sichern, Europa habe auch eine Ernährungsverantwortung in der Welt.