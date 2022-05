Gasthäuser sterben schneller

Werbung

Unterhält man sich derzeit mit erfahrenen Wirtsleuten, scheint es nur zwei Probleme zu geben. Die einen hätten zwar das Geld, um Personal anzustellen, finden aber keine „guten Leute“ oder gleich gar niemanden. Die anderen stöhnen unter der Teuerungswelle.

Die Gastro schmerzt die Teuerungswelle aber auch an Stellen, die die Gäste normalerweise gar nicht sehen: „Die Preise für mein Sonnenblumen-Öl haben sich seit Beginn der Teuerungwelle vervierfacht. Ich frittiere mittlerweile mit dem teuren Erdnuss-Öl, weil der Preis dafür weniger angestiegen ist und es derzeit sogar günstiger ist“, beschreibt der Eigentümer eines italienischen Restaurants in Eisenstadt der BVZ die Dramatik. Er betont: Es gehe dabei zwar nur um ein paar Euro im Preisunterschied, das falle im Privathaushalt nicht auf, in der Gastro, wo man jedes Monat literweise Öl braucht, allerdings schon.

Tradition als (zu) teures Unterfangen

Franz Perner, Spartengeschäftsführer bei der Wirtschaftskammer, kennt das Problem: „Es werden nicht nur Frittierfette und Lebensmittel teurer, sondern auch viele Produkte, die als Verbrauchsartikel zur Ausstattung gehören wie Servietten, Kerzen – die wurden um 50 Prozent teurer –, Verpackungsmaterial für Take Away und Ähnliches.“ Hat das Wirtshaussterben, das in der BVZ seit Jahren beklagt wird, damit eine neue Dimension angenommen? „Wir merken tatsächlich ein vermehrtes Schließen der traditionellen Dorfwirtshäuser“, so Perner. Eines davon steht in Kemeten, wo Josef Mühl im April bekannt gab, nach 51 Jahren den Gasthof Mühl zuzusperren. Ein anderes davon steht in Oggau (Bezirk Eisenstadt Umgebung): Das Traditionsgasthauses „Monika“ hat – wie jedes typische Dorfgasthaus – einen großen Veranstaltungssaal. Genau der bereitet Monika Gmasz Sorgen – vor allem in Verbindung mit den explodierenden Energiekosten: „Das Gasthaus selbst läuft super, aber wenn der Saal nur wenige Tage im Jahr ausgebucht ist, schmerzen die Ausgaben wie etwa die Hezkosten – schon sehr“, klagt die Gastronomin. Ihr Gasthaus steht nun – ebenfalls seit April – im Internet zum Verkauf.

Traurige Aussichten für Burgenlands Gastro-Szene? Hier kann Perner beruhigen: „Es gibt einen Zuwachs bei Imbissständen, Kaffeehäusern und Lokalen ohne Speisenverabreichung. Insgesamt ergibt das seit einigen Jahren leichte Zuwächse zwischen 0,5 und einem Prozent im burgenländischen Gastgewerbe.“

Die Zeiten der Groß-Veranstaltungen scheinen vorbei zu sein, da haben Teuerung und Corona zusammengeholfen. Das Zusammensitzen in kleinem aber feinem Rahmen ist aber im Trend – und ja auch typisch burgenländisch.