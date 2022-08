Sparen im Zeitalter der Rekordgewinne

Werbung

In Österreich ist eine Diskussion um das Abschöpfen von „Übergewinnen“ ausgebrochen. Das sind Gewinne, die aufgrund der hohen Energiepreise über den „normalen“ Gewinn hinausgehen. Diese sollen an die Gesellschaft zurückfließen, wie in Italien bereits beschlossen wurde.

Diese Diskussion starteten in Österreich erst Bundeskanzler Karl Nehammer und nun auch die SPÖ, angesichts zu erwartender Milliardengewinne der teilstaatlichen Unternehmen OMV und Verbund.

Aktienrecht als Stolperstein am Weg zur Lösung...

Auf dem Weg zu dieser Lösung liegt aber ein Stolperstein, das Aktienrecht. Ob es mit diesem vereinbar ist, mehr als nur die reine Dividende vom Unternehmen zu beziehen, ist eine juristisch offene Frage.

Im Burgenland ist diese ohnehin leichter lösbar, da sich die niederösterreichische EVN und das Land Burgenland die Burgenland Energie (BE) teilen, gehen deren Gewinne über die Eigentümerin, die Landesholding, ohnehin ans Land. Geschäftsführer Stephan Sharma bremst aber die Euphorie: „Wir werden heuer die Bilanz erreichen – mehr aber auch nicht.“

Das hat mit dem Ausscheren aus der Energieallianz mit EVN und Wien Energie zu tun. Beide ziehen die Inflationsanpassung vor, was Haushalten in Niederösterreich und Wien bis zu 1.980 Euro pro Jahr kostet. Die BE verzichtet darauf. Sie könne den explodierten Weltmarkt-Preis durch den hohen Anteil von Wind- und Solarenergie abfangen, in Wien und Niederösterreich sei dieser deutlich geringer, heißt es aus der BE gegenüber der BVZ.

Sparen, wo es geht. Aber: Wo geht‘s?

Der Verzicht auf eine Erhöhung reicht vielen in dieser schweren Situation verständlicherweise nicht. ÖVP-Landtagsabgeordneter Johannes Mezgolits etwa kritisiert die „GIS-Gebührenerhöhung über Bauplatz-, Jagd-, Strom- und Nächtigungssteuer bis hin zu den Bootsfahrern auf dem Neusiedler See“.

Sein SPÖ-Gegenüber, Wolfgang Sodl, sieht den Ball beim Bund statt beim Land: Die Steuern auf Treibstoff würden bei 50 Prozent liegen, wenn der Bund darauf verzichtet, sei auch eine Deckelung der Preise auf 1,50 Euro pro Liter möglich, so Sodl.

Bei Strom, Gas, Benzin und Diesel kann derzeit also nicht gespart werden, vielleicht beim Wasser? Das könnte schon eher hinkommen, jedenfalls, wenn es nach einer IKEA-Studie geht. Diese attestiert den Menschen im Burgenland eine grobe Fehleinschätzung des eigenen Verbrauchs: Der tägliche Wasserverbrauch pro Person wird auf durchschnittlich 61 Liter geschätzt – das ist nur die Hälfte des tatsächlichen Verbrauchs (130 Liter pro Kopf und Tag).

Knapp ein Drittel wisse nicht einmal, woher das Leitungswasser im eigenen Haushalt stammt. Sparpotenzial ist jedenfalls vorhanden, in 5,9 Prozent aller Haushalte tropft laut der Studie gerade mindestens ein Wasserhahn, in fünf Prozent der Haushalte gibt es einen WC-Spülkasten, der jetzt gerade Wasser durchlaufen lässt. Darüber hinaus spülen wir alle jeden Tag über 30 Liter Wasser das WC hinunter.