Burgenland Tourismus: Trockener See, flüssige Kassen

Eigentlich herrscht ja Jubelstimmung im Burgenland Tourismus. Und das zurecht, wurde in der neu veröffentlichten Mai-Statistik doch ein Nächtigungsplus von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 verzeichnet.

Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil freute sich: „Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, die sich etwa durch die Pandemie, die aktuell hohe Inflation und den Ukraine-Krieg ergeben, festigt sich das Burgenland weiter als äußerst beliebte Urlaubsdestination für Gäste aus ganz Österreich und dem angrenzenden Ausland.“

Diese Rahmenbedingungen wurden in den letzten Tagen noch einmal schwerer, vor allem für die Region Neusiedler See, die für fast 60 Prozent der 290.000 jährlichen Nächtigungen verantwortlich ist.

Mit 115,09 Meter über Adria liegt der Wasserstand des Sees nur noch vier Zentimeter über dem historisch tiefsten Wert seit Aufzeichnungsbeginn 1965. In Verbindung mit dem Sturm am vergangenen Wochenende ergab das kein schönes Bild an den Stränden von Fertörakos bis Breitenbrunn.

Trockenheit sorgt die Tourismusbetriebe

Während einige Tourismusbetriebe zeitweise wortwörtlich auf dem Trockenen sitzen, ist die Lage etwa in Mörbisch noch deutlich besser. Dennoch: Die Leute würden leider oft glauben, dass der See bereits ausgetrocknet sei und kein Betrieb mehr in den Segelschulen und bei den Schifffahrtsunternehmen stattfinde.

„Stimmt nicht“, betont Margit Halwax, Geschäftsführerin des Wassersportzentrum Lang in Mörbisch. „Kommen Sie —am besten bald.“ Noch im Hochsommer könnte es nämlich auch hier bald anders aussehen.

Nächste Sorge: Arbeitskräftemangel

Das Problem der fehlenden Arbeitskräfte betrifft das ganze Land vom Norden bis in den Süden. Einige Betriebe, vor allem in der Gastronomie, mussten zusätzliche Schließungstage einführen oder ihre Öffnungszeiten verkürzen. Der Ferienbeginn ermöglicht der Tourismus- und Gastronomiebranche aber ein kurzes Aufatmen, weil Ferialpraktikanten die Lücke bis zu einem gewissen Maß stopfen können.

Besondere Problemkinder sind laut Franz Perner, Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Gastronomie in der Wirtschaftskammer, die Bereiche Küche und Houskeeping. Es seien die Landesbetriebe, die hier Personal „abgesaugt“ hätten.

Der Mindestlohn von 1.700 Euro netto lockt eben. „Das hat zur Verschärfung der Situation beigetragen. Aber auch in Westungarn ist der Arbeitsmarkt ausgedünnt, Arbeitskräfte werden mit einer guten Bezahlung wieder in die Heimat zurückgeholt.“

Neben der Bezahlung sind es die Arbeitszeiten, die es für die Branche immer schwieriger macht, Personal zu finden. „Vor allem für kleinere Betriebe ist es kaum möglich, ein ‚Radl‘ anzubieten, in dem ein Mitarbeiter zwei Sonntage im Monat frei bekommt“, so Perner.

Im BVZ-Interview spricht er auch ein Thema an, das polarisiert. Die Sozialleistungen seien teilweise zu hoch und motivieren nicht zum Arbeiten, glaubt er. Und wie steht es derzeit um die Buchungslage? „Buchungen gehen sehr kurzfristig ein und die Gäste bleiben nur am Wochenende. Zu Wochenbeginn ist noch Luft nach oben.“