"Grundsätzlich gilt, dass wir Passagiere mit einem gültigen Ticket jedenfalls bis auf weiteres planmäßig aus ihrem jeweiligen Zielort zurückfliegen", sagte ein Sprecher auf Anfrage am Dienstag.

Die Austrian Airlines führt Flüge für Thomas Cook durch, das können ganze Charterflüge oder Sitzplatzkontingente auf einem Linienflug sein. In der Branche nennt man dies Voll- bzw. Teilcharter. Zum Umfang der Geschäftsbeziehungen machte die AUA keine Angaben. "Wir prüfen aktuell, in welchem Ausmaß wir von dieser Insolvenz betroffen sind", so der Sprecher. Der AUA-Vertrag läuft mit der deutschen Thomas Cook Touristik GmbH, die am Dienstag ebenso wie deren Österreich-Tochter noch nicht insolvent war.

Urlauber, deren Reise erst bevorsteht, verweist die AUA an Thomas Cook. "Wir bitten alle Gäste, die in den kommenden Tagen und Wochen Reisen mit Thomas Cook gebucht haben, sich zur Klärung aller Fragen - auch ihre Flüge betreffend - umgehend an ihren Veranstalter zu wenden."

Die Thomas Cook Austria AG hatte am Montag nach der Pleite des Mutterkonzerns den Verkauf von Reisen gestoppt und erklärt, die Durchführung von gebuchten Reisen nicht gewährleisten zu können. Betroffenen Kunden wird als Ansprechpartner der Abwickler, Allianz Partner (AWP), genannt.