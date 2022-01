„Bester Sommer aller Zeiten“ trotz Corona

Mit mehr als 2,1 Millionen Nächtigungen und einem Zuwachs von 15,9 Prozent schneidet der Sommertourismus im Burgenland trotz Corona mit einem Rekord ab: Unterm Strich kann hier sogar das beste Ergebnis gefeiert werden. „Das zeigt, was ohne COVID möglich wäre“, streicht Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hervor. Insgesamt verzeichnete das Burgenland im Vorjahr mehr als 2,5 Millionen Nächtigungen und ein Plus von 9,7 Prozent gegenüber 2020.

Im Vergleich zu den Zahlen vor der Pandemie muss das Land in der Hochrechnung von Statistik Austria Einbußen hinnehmen – mit einem Minus von 20,3 Prozent zeigt sich aber immerhin das „beste“ Ergebnis im Bundesländer-Vergleich. In Wien lag die Nächtigungs-Zahl beispielsweise um 71,6 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2019, Salzburg, Tirol und Vorarlberg kommen auf ein Minus von mehr als 50 Prozent, der Bundes-Schnitt liegt bei minus 47,9.

Auch die kürzlich veröffentlichte Landes-Statistik zeigt, wie das Burgenland mit den Themen Natur, Radfahren, Wein, Kulinarik und sanftem Tourismus punkten konnte: So wurde im gesamten Kalenderjahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 ein Plus von 9,7 Prozent bei den Nächtigungen erzielt, abermals das größte im Länder-Vergleich.

Neue Konzepte und der „früheste Frühling“

„Durch Corona waren wir auch 2021 heftigem Gegenwind ausgesetzt. Auch wenn ich die neuesten Statistiken als gutes Zeichen für die Zeit nach der Pandemie sehe, ist uns bewusst, dass die Tourismusbetriebe unter der Corona-Situation leiden. Wir werden daher den Tourismus auch künftig gezielt stärken“, blickt Doskozil nach vorne. Schon jetzt sei es mit gezielten Aktionen seitens des Landes – wie etwa dem Bonusticket und der Corona-Kasko – gelungen, die Branche zu unterstützen.

Ebenso zuversichtlich geht Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel ins neue Jahr. Man habe bereits eine Kampagne vorbereitet, die „die Stärken des Burgenlandes weiter hervorhebt“. In den kommenden Wochen wird mit dem „frühesten Frühling“ in die neue Radsaison gestartet. Mit diesem und weiteren Konzepten will man den erfolgreichen Weg im Tourismus fortsetzen. „Das Jahr 2021 ist besser gelaufen als das erste Pandemiejahr 2020“, so Tunkel zur Statistik. Sein Ausblick: „Die Nachfrage nach einem Urlaub im Burgenland sind stark spürbar. Jetzt hoffen wir, dass wir ohne weitere Unterbrechungen das tun dürfen, was wir am besten können: nämlich Gastgeber sein!“