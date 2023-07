Tatzmannsdorfer Hotelier Reiter: „Wir rechnen mit einem harten Jahr“

„Wir rechnen damit, dass wir heuer ein hartes Jahr kriegen“, sagt Karl Reiter, Hotelier in Bad Tatzmannsdorf. Von seinen beiden Betrieben ist das Familienhotel Finest Family den Sommer über „mehr oder weniger gut ausgelastet“, im 5 Sterne Wellnesshotel Supreme sei die Saison „eher zäh“ angelaufen.

Die Gästen buchen kurzfristig, woraus sich für die Betriebe eine schlechte Planbarkeit ergibt, und setzen den Sparstift an. „Wenn man das Vierfache für Energie und zehn Prozent mehr Lohn zahlt, muss man das an die Gäste weitergeben“, erklärt Karl Reiter.

Die Folge: „Eine verringerte Aufenthaltsdauer, weil die Menschen sparen müssen“, berichtet Martina Wende, Chefin im Hotel Wende in Neusiedl am See und Obfrau der Fachgruppe Burgenland Hotellerie in der Wirtschaftskammer. Betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste im Burgenland in den 1990er-Jahren 4,5 und vor zehn Jahren noch drei Tage, so liegt diese derzeit bei 2,7 Tagen.

Gespart werde auch bei den Nebenausgaben, wie Didi Tunkel, Geschäftsführer bei Burgenland Tourismus, berichtet, und bei der Kategorie: „Viele buchen nicht mehr Vier- oder Fünfstern-Betriebe sondern etwas einfachere Quartiere“, sagt die Hotel-Betreiberin Martina Wende.

Martina Wende: „Das Bemühen um den Gast ist essenziell“

Ihr Tipp an die Kollegen: „Wir dürfen uns auf keinem Thron ausruhen! Gerade jetzt ist das Bemühen um den Gast essenziell. Die Gäste können und wollen vergleichen!“

Die Buchungslage sei in ihrem Haus nach einer ruhigen ersten Ferienwoche dank der Festspiele in Mörbisch und St. Margarethen gut. „Wir haben uns einen Kundenstock bei Busgruppen aufgebaut, die zwei bis vier Nächte bleiben und neben den Kulturevents auch Ausflüge in den Seewinkel, Kutschenfahrten, Seefahrten und Besuche in Eisenstadt unternehmen“, so Martina Wende.

Die Festspiel-Highlights im Burgenland erfreuen sich einer „enormen Beliebtheit“, bestätigt Didi Tnkel. „Der Kartenvorverkauf läuft äußerst erfolgreich“ und für das bereits restlos ausverkaufte Musical „Mamma Mia“ in Mörbisch seien wegen der starken Nachfrage sogar Zusatzvorstellungen ins Programm aufgenommen worden.

Festivals: Unterkünfte bis in den Seewinkel hinein ausgebucht

Allerdings gebe es während der Festivalsaison „starke Einschränkungen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Unterkünften und Betten im Burgenland“, thematisiert Didi Tunkel eine weitere Herausforderung: „Die Hotels und Unterkunftsbetriebe in der Region sind bis in den Seewinkel hinein ausgebucht.“ Die Folge: Die Gäste weichen in Nachbarregionen in Niederösterreich und Ungarn aus.

Der Wasserstand des Neusiedler Sees sei bei Buchungsanfragen derzeit kein Thema und führe auch nicht zu Stornierungen, so Martina Wende.

Franz Perner, Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Burgenland, fordert zum Thema „Wasserstand“ eine „transparente und offene Kommunikation zu den vorgesehenen Maßnahmen und ein umsetzbares Konzept für Schilfbewirtschaftung, Schlammentfernung und Zuleitung“.

Wasserstand: „Nebelgranaten“ und „Beruhigungsaktionen“ unerwünscht

„Nebelgranaten“ wie die andiskutierte Wasserzuleitung von der Donau über Ungarn oder „Beruhigungsaktionen“ wie das Schlammaktionen lehnt er ab. „Alle Betroffenen wissen, dass es schwierig ist, richtige Maßnahmen zu setzen“, fasst Perner die Stimmung der Betriebe am Neusiedler See zusammen. „Aber hinter verschlossenen Türen etwas zu beschließen und dann zu erwarten, dass alle Betroffenen es verstehen und mittragen, ist eine kühne Annahme.“

Der Tourismusexperte schätzt die Stimmung bei den Tourismusbetrieben hinsichtlich Buchung und Auslastung im Sommer 2023 als „nicht sehr gut“ ein: „Die Buchungen kommen sehr kurzfristig und man merkt, dass die Auslandsmärkte wieder boomen.“

Kostenschere als Problem

Im Süd- und Mittelburgeland fehle die Positionierung, um neue Gäste anzusprechen. Die Kostenschere werde zu einem großen Problem: Die gestiegenen Kosten für Energie, Waren und Löhne könnten nicht voll an die Gäste weitergegeben werden, so der Tourismusexperte, „sonst geht die Frequenz noch mehr zurück“.

Er fordert zur Unterstützung der Tourismusbetriebe „leistbare Energiepreise, die Eindämmung der Inflation und eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Betrieben und den Tourismusverbänden“.

Bedauerlich sei, dass klassische Betriebe, vor allem in der Gastronomie, zusperren: „Damit geht viel Identität verloren und der Gast merkt das“, so Franz Perner.

Rückgang bei Privatzimmern, trotzdem Bettenzahl stabil

„Wir verzeichnen einen Rückgang von Betrieben im Privatzimmerbereich“, fügt Burgenland-Tourismus-Chef Didi Tunkel hinzu. Insgesamt sei die Zahl der Tourismusbetriebe und verfügbaren Betten jedoch relativ stabil, auch dank der Zunahme der stark nachgefragten Kellerstöckl und hochkarätiger Neueröffnungen: In Andau hat die Familie Scheiblhofer 2022 „The Resort“ eröffnet, in Weiden am See setzt das Boutique Hotel „Nils“ neue Maßstäbe und Eisenstadt bekam mit dem Hotel „Galantha“ neue hochwertige Übernachungsmöglichkeiten.

Das Hoteldorf Vila Vita in Pamhagen lockt mit neuen Ferienhäusern, auch die Betriebe in Deutsch Schützen und am Hannersberg erweiterten ihr Bettenangebot durch moderne Zubauten.

Martina Wende investierte von Jänner bis März 2023 in eine erfolgreiche Erweiterung ihres Hotelrestaurants und Karl Reiter steckte in eine Modernisierung seines Family Hotels in den vergangenen zwei Jahren zehn Millionen Euro. „Im Supreme sind wir dabei, aus einzelnen Zimmern Suiten zu gestalten“, berichtet der Hotelier.

Kellerstöckl erfreuen sich bei den Gästen zunehmender Beliebtheit. Foto: Foto: Burgenland Tourismus GmbH, Andreas Hafenscher, Andreas Hafenscher

Jede 10. Nächtigung am Campingplatz

Nach wie vor liegt auch „Camping“ ganz im Trend. 23 Campingplätze waren im Vorjahr gemeldet, 339.296 Nächtigungen wurden bei diesen Betrieben gezählt. Mehr als jede zehnte Nächtigung findet damit auf einem Campingplatz statt.

Immer mehr Gäste achten auf die Nachhaltigkeit der Tourismusangebote. „In Bezug auf die klimafreundliche Anreise bieten wir verschiedene Lösungen an, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren“, berichtet Didi Tunkel.

Klimafreundliche Erlebnisse liegen im Trend

Beispielsweise umfasse die Burgenland Card kostenlose Nutzung von Teilen des öffentlichen Verkehrs rund um den Neusiedler See. „Ganz sicher ist das Burgenland mit seinem vielfältigen Angebot - vom weiten Radwegenetz über Naturwanderungen bis hin zu Vogelbeobachtungen - DAS ideale Land, was klimafreundliche Erlebnisse betrifft“, meint der Tourismus-Chef.

Projekte im Rahmen der Tourismus Strategie 2030

Die Tourismus Strategie 2030 sieht für das Burgenland Maßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern vor. Mehrere Projekte seien bereits gestartet worden, so Didi Tunkel. Im Bereich „Nachhaltigkeit und Regionalität“ verweist er auf die Eröffnung des „my Burgenland Shop“ im Outletcenter Parndorf. „Derzeit arbeiten wir an einer Tourismuskampagne zur Förderung einer positiven Tourismusgesinnung sowie an einer Nachwuchsoffensive für Tourismusschulen“, gibt der Tourismus-Chef bekannt.

„Der Job im Tourismus ist für sehr viele attraktiv, die Beschäftigtenzahlen im Tourismus wachsen“, ist Wirtschaftskammer-Vertreter Franz Perner überzeugt. Er verweist auf die Lohnerhöhung „weit über der Inflation“. Zur weiteren Verbesserung könnten flexiblere Arbeitszeitmodelle und der freie Sonntag beitragen.

„Tourismus-Talk“ Das Burgenland wirbt mit Genuss und Livebildern vom See um Urlauber