Das Burgenland wirbt mit Genuss und Livebildern vom See um Urlauber

Im Anschluss an die jüngste Aufsichtsratssitzung gab Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel beim bereits traditionellen Info-Talk im Hotel Galantha in Eisenstadt wieder Einblick in aktuelle Zahlen und Pläne. Mit dem Anradeln und dem See-Opening (an dem künftig alle heimischen Seen teilnehmen können) ist man längst in die Sommersaison gestartet.

Die Festivalzeit bringt jetzt weitere Gäste ins Land. Man sei auch neue Wege in der Werbung gegangen, etwa mit Sujets direkt am Flughafen Schwechat – um die Fernreise-Urlauber „einzufangen“. Stichwort Werbung: Freude machte hier die Weintourismus-Kampagne mit Schauspiel-Star Nicholas Ofczarek, die bei fünf Werbepreisen abräumte.

Kommunikation für den See

In den Bundesländern weist der Burgenland Tourismus jetzt verstärkt auf das Zugpferd Neusiedler See hin: „Wir zeigen unter anderem Livebilder, wie der See im Moment aussieht, also die wahren Bilder vom Wasserstand“, reagiert Tunkel auf bundesweite Berichte zum Thema Nummer eins. Der See sei mit Berichten und vor allem mit der ORF-„Mockumentary“ sozusagen „zu einem Synonym für den Klimawandel geworden“, darauf reagiere man mit aktuellen Bildern.

Der „myburgenland-Shop“ im Outlet Parndorf ist eines der neuesten Steckenpferde und deckt das Genuss-Thema in voller Bandbreite ab. Die Mitarbeiter-Card für alle Tourismus-Beschäftigten und die Burgenland-Card mit zahlreichen Vergünstigungen wird weiter ausgerollt. Messe-Auftritte, das Kultinarium in Wien und Partnerschaften wie jene mit dem Nova Rock oder der Fußball-Nationalmannschaft seien weitere Schwerpunkte.

Umfrage zum Urlaubsverhalten

Eine aktuelle Umfrage unter Besucherinnen und Besuchern zeigte zuletzt, dass Wein und Kulinarik mit 23,7 Prozent schon an erster Stelle für den Urlaub im Land stehen, gefolgt vom Radfahren (22,5 Prozent) und Wellness (20,2 Prozent); dazu kommen die Motive Natur, Kultur, Badeurlaub und Wandern.

Die Rückgänge bei Urlauberzahlen, die sich zuletzt in der Mai-Statistik niedergeschlagen haben, seien ein bundesweites Phänomen, „die Menschen fliegen weg, die Adria ist voll“. Im Burgenland komme das mit dem Großteil an Inlands-Gästen besonders zu tragen. Der Vorsprung aus der eingeschränkten Reisezeit in den Pandemie-Jahren ist geschmolzen, aber dafür sei die Zahl an ausländischen Gästen im Steigen.

Foto: Wolfgang Millendorfer

Um dem Thema Genuss weiter Rechnung zu tragen, werden demnächst die Dreharbeiten zur neuen Ofczarek-Kampagne gestartet (unter anderem wird auf der Burg Schlaining „getafelt“); weitere Messe-Auftritte und Partnerschaften zielen ebenfalls auf das Thema ab. Camping und „Glamping“ seien Trends, auf die man ebenfalls reagieren werde. Man sei also durchaus zuversichtlich, sagt Tunkel abschließend.