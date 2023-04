Die gängigsten Trading Strategien erklärt

Werbung

Es gibt einiges, worauf beim Trading geachtet muss, wenn am Ende ein Erfolg erzielt werden soll. Neben dem Wissen über unterschiedliche Strategien ist es jedoch ebenso wichtig, diese auch anwenden zu können. Zuerst sollten zukünftige Trader sich einige Fragen stellen. Beispielsweise, welche Strategie sich am besten für den aktuellen Lebensstil eignet. Darüber hinaus sollte im Voraus ein Bewusstsein über die Risiken geschaffen werden. Denn, neben den richtigen Strategien, ist auch das Risikomanagement unfassbar wichtig, falls unerwartet doch etwas schiefgehen sollte.

Im Großen und Ganzen kann man die unterschiedlichen Trading Strategien in drei verschiedene Kategorien einteilen: Den Zeitebenen, Märkten und Kriterien. Für jeden Bereich müssen anschließend diverse Aspekte beachtet werden, die im Endeffekt darüber entscheiden, welche Strategien für einen selbst am geeignetsten sind. Dies lässt sich gut klären, sobald ein gewisses Verständnis aufgebaut worden ist, inwiefern sich die einzelnen Strategien voneinander differenzieren. Bevor mit dem Trading begonnen wird, sollte die Frage nach der richtigen Strategie beantwortet sein.

Der erste Aspekt sind die Strategien, welche mit unterschiedlichen Zeitebenen agieren. Es gibt einige, die schnelleres Handeln mit sich ziehen und andere, die dem Trader einen größeren Zeitraum bieten.

Eine der Strategien ist das High Frequency Trading (auch Hochfrequenztrading genannt oder HFT abgekürzt). Hierbei handelt es sich um eine algorhytmische Handelstechnik, bei der die Wertpapiertransaktionen von schnellen Hochleistungscomputern ausgeführt werden. Möglichen Risiken wie erhöhte Votalität, Marktmanipulation und technischen Fehlern wird bei dieser Strategie mit Plausiblitätprüfungen und Circuit Breakern entgegengewirkt.

Eine weitere Strategie, die in die Kategorie der Zeitebenen basierten Techniken Einzug enthält, ist das Day-Trading. Wie sich aus dem Namen bereits schließen lässt, baut diese Strategie darauf auf, dass Tradings an demselben Tag ausgeführt werden. Hier haben Trader also weniger als 24 Stunden Zeit, um Ihre Trades an der Börse zu vollenden. Diese Form ist sehr Zeitintensiv, da ein Trader am selben Tag jegliche Trades einleiten und vollenden muss. Bei dieser Strategie werden von Interessierten kleine Kursschwankungen auf dem Markt für das Traden ausgenutzt.

Das Swing-Trading lässt sich ebenfalls in die Strategien auf Zeitebenen einteilen. Der Fokus der Trader liegt bei dieser Variante auf kleinere, aber häufige Gewinne. Die Zeitspanne kann dabei von 30 Minuten bis zu über einen Tag variieren. Dies kommt ganz darauf an, wie die Kursbewegungen sich verhalten. Anhand von Aufwärts- und Abwärtstrends wird hier entschieden, wie gekauft und verkauft wird. Tatsächlich hält das Swing-Trading noch zwei eigene Strategien inne: Das Trendtrading und das Breakout-Trading.

Neben der richtigen Strategie sollte ein Trader auch wissen, in welche Art von Anlagen investiert werden soll und welche Strategie sich für diese am besten eignet. Je nachdem ob Aktien, Wertpapiere, Forex, Kryptowährungen oder Rohstoffe getradet werden, sollte die Strategie angepasst werden. Deshalb sollten Trader sich auch auf die Ware festlegen, die getradet werden soll, bevor sie eine Strategie wählen. Für Wertpapiere gibt es beispielsweise die Optionen für CFC Trading Strategien oder Futures Trading Strategien.

Neben Märkten und Zeitebenen sollten auch die analytischen Kriterien berücksichtigt werden. Ob dabei die Fundamentanalyse oder die technische Analyse gewählt wird, kann individuell bestimmt werden. Diese Entscheidung hängt vor allem von der Zeitebene des Tradings ab. Je langfristiger gehandelt wird, desto wichtiger sind dabei die grundsätzlichen Indikatoren. Generell baut fundamentales Trading auf die Nachrichten, Aussagen aus Politik und Wirtschaft und Statistiken auf. Konträr dazu setzt die technische Analyse vor allem auf klare Regeln und teilweise ebenso auf Algorithmen.

