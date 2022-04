Klimastatusbericht: Alle reden über das Wetter …

Werbung

Wir befinden uns im gelobten Flachland, denkt man unweigerlich beim ersten Blick in den Klimastatusbericht 2021. Es hätte das Burgenland nämlich wesentlich schlimmer treffen können.

Regenmassen in OÖ & NÖ, fast ausgetrockneter Neusiedler See

Der Klimafonds der Bundesregierung verweist darin etwa auf den 22. Juni in Oberösterreich. Damals sorgten starke Sturmböen und zwölf Zentimeter große Hagelkörner für Gesamtschäden in der Rekord-Höhe von 22 Millionen Euro in der Landwirtschaft.

Foto: BVZ

Am 18. Juli musste die Feuerwehr allein in Niederösterreich zu rund 600 Einsätzen ausrücken. Bei heftigen Unwettern in Graz am 30. und 31. Juli fiel in drei Stunden so viel Regen, wie sonst im ganzen Juli.

Dass parallel dazu wenige Kilometer weiter östlich unser Neusiedler See fast austrocknete, ist kein Widerspruch, sondern Ausdruck des Problems: Der „menschengemachte Klimawandel“ werde uns zukünftig eine Zunahme der Niederschlagsintensität um etwa 10 Prozent pro Grad Erwärmung bescheren.

In Kombination mit „instabiler Luftschichtungen im Alpenraum“ bedeute das für den Klimabericht vor allem eines: noch mehr „schwere, schadensverursachende Gewitter“. Und darauf müssen wir uns vorbereiten.

Fast schon zu sonnig im „Land der Sonne“

Für das Burgenland weist der Klimabericht zwar nicht mehr die extrem hohen Durschnitts-Temperaturen der Vorjahre aus, mit 1,3 Grad über dem Durchschnitt war es aber auch hier viel zu warm.

Die Folge: Besonders März und Juni waren außerordentlich trocken, im gesamten Jahr gab es 16 Prozent zu wenig Niederschlag. Dafür gab es ein Plus an Sonnenstunden (17 Prozent). Der Frühling war zwar der kühlste seit 1996, dafür war der Juni der drittwärmste und sonnigste seit Messbeginn 1961.

Und was kümmert mich das alles? Wer in den monatlichen Genuss einer Stromrechnung kommt, kennt auch die Antwort. 2021 mussten die burgenländischen Haushalte um acht Prozent weniger geheizt werden, um auf eine angenehme Raumtemperatur („Gradtagzahl“) zu kommen, aber um 128 Prozent mehr gekühlt werden. Das kostet nicht nur die Haushalte mehr Geld, sondern erschwert auch das Ziel, die Klimaneutralität zu erreichen.