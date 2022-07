Extreme Ertragsunterschiede bei Ernte

Werbung

Die Pandemie-Probleme der letzten beiden Jahre, die hätten wir jetzt gerne. Die weltweite Corona-Krise hatte zwar internationale Absatzmärkte ruiniert, aber immerhin eine beispiellose Konjunktur für regionale Lebensmittel ausgelöst. Dann kam der Krieg in einem der wichtigsten Agrarländer weltweit, der Ukraine, eine Inflation über sieben Prozent, eine Trockenperiode und die Hitzewelle als nächster Tiefschlag für die pannonische Landwirtschaft.

Die alljährliche Präsentation der bundesweiten Agrarstatistik sowie der Erntebilanz der Landwirtschaftskammer (LK) Burgenland stand also schon einmal unter einem besseren Stern. Ganz so düster waren die Aussichten aber gar nicht: Das „Bauernsterben“ hat sich deutlich verlangsamt, ein Minus von elf Prozent 2020 ist die Hälfte von 2010, der Bio-Anteil ist von 15 auf 22 Prozent gestiegen (Burgenland: 31 Prozent). Österreichs Land- und Forstwirtschaften sind kleinstrukturiert, 93 Prozent sind Familienbetriebe und bereits ein Drittel in weiblicher Hand.

"Lösung ist, die ungünstig verteilten Niederschläge besser zu nutzen, geeignete Kulturen, auf die Böden abgestimmte Fruchtfolgen und wassersparende Feld-Bearbeitung."Werner Falb-Meixner

Im Burgenland wirkt sich die Trockenheit je nach Region unterschiedlich aus, erklärte LK-Präsident Nikolaus Berlakovich am vergangenen Dienstag: „Generell hat im Burgenland die Winterfeuchtigkeit gefehlt., in einigen Gebieten fehlte aber auch der Frühjahrs-Regen. Die lokalen und kleinräumigen Niederschläge führten dazu, dass es besonders heuer extreme Unterschiede bei den Erträgen gibt.“ Vor allem Sommergetreide gehe daher um 30 Prozent zurück. Insgesamt, beruhigt er, gebe es aber einen durchschnittlichen Ertrag und gute Qualität. Seinen Vize Werner Falb-Meixner sorgt vor allem, dass wieder sechs Prozent der Ackerfläche verbaut wurde. Die Vertrocknung mache es nun außerdem dringend nötig, das Niederschlagsmanagement zu verbessern und auf wassersparende Sorten zu setzen (siehe Zitat).