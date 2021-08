Trotz Corona-Krise blickt die Oberwarter Siedlungsgenosschaft (OSG) auf ihr erfolgreichstes Jahr in der 70-jährigen Geschichte zurück. Das Bauvolumen stieg 2020 von 140 auf 162 Millionen Euro, ein Spitzenwert in Österreich“, bilanziert OSG-Obmann Alfred Kollar. Über 700 Wohnungen habe man im Vorjahr vergeben. Die Nachfrage, so Kollar, sei ungebrochen, auch wenn das einige Probleme mit sich bringe. „Die Grundkosten steigen enorm. Das wirkt sich bereits bei den Grundstückverhandlungen aus“, erklärt der OSG-Obmann, der davon spricht, dass es nicht leicht ist, die Leistbarkeit auch in Zukunft zu gewährleisten. Große Probleme machen Lieferengpässe und lange Wartezeiten. Derzeit müsse man beispielsweise statt sechs bis acht Wochen etwa 16 bis 18 Wochen auf Fensterlieferungen warten. Das bedeute eine Bauverzögerung von zwei bis drei Monaten. „Viele Firmen ziehen auch ihre Angebote zurück, weil sie die Preise nicht halten können“, erklärt Kollar.

Die Preissteigerungen, mit denen sowohl Private als auch Wohnbaugenossenschaften konfrontiert sind, kann man in etwa mit zehn Prozent an Mehrkosten beziffern. Um diese Preissteigerungen abzufangen, setzt man seitens der OSG jetzt mehr Eigenmittel ein. So könne man weiter leistbares Wohnen gewährleisten. „Die Mieten liegen damit weiter unter sechs Euro netto am Quadratmeter, teilweise sogar darunter“, so Kollar.

Man hoffe aber, auf eine baldige Stabilisierung der Preise. „Die Tendenzen lassen bis Ende 2021 darauf hoffen“, meint Kollar. Die Preissteigerungen zwingen die Bauwirtschaft, Planungen anzupassen und flexibel mit Baustoffen umzugehen, ohne die Architektur zu vernachlässigen“, sagt Bernhard Breser, Innungsmeister des Baumeistergewerbes. Eine höhere Wohnbauförderung erwarte man trotz der Preissteigerungen nicht, „das würde die Preisrallye nur noch weiter anheizen“, sagte Kollar.