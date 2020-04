In eine „Schockstarre“ habe die Corona-Krise den heimischen Immobilienmarkt zu Beginn versetzt, so RE/MAX-Austria-Geschäftsführer Bernhard Reikersdorfer.

Mittlerweile habe sich die Situation etwas gebessert, längerfristig werde aber aufgrund erschwerter Rahmenbedingungen die Nachfrage „nicht so schnell auf das hohe Niveau der vergangenen Jahre zurückkommen“.

Günstigster Wert bundesweit in absoluten Zahlen

Einer Online-Blitzumfrage des Immobilienmakler-Verbundes zufolge erwarten die 560 heimischen Experten in vielen Regionen daher ein Sinken der Preise für Eigentumswohnungen, am stärksten in Landgemeinden.

Zuvor zogen die Preise bereits des Längeren immer wieder an; was den prozentuellen Zuwachs betrifft, wies das Burgenland sowohl im Fünf- als auch im Zehnjahresvergleich sogar den zweithöchsten Wert im Bundesländerranking auf.

Auch 2019 legte der durchschnittliche Wohnungspreis zu und zwar um 3,3 Prozent auf 109.412 Euro – in absoluten Zahlen dennoch der günstigste Wert bundesweit. Die höchsten Preise gab es dabei im Vorjahr in den Bezirken Eisenstadt und Neusiedl am See (siehe Grafik oben).

Die Zahl der Wohnungsverkäufe wuchs im Burgenland 2019 um mehr als ein Viertel (plus 138) auf 677 an – einer der Top-Werte österreichweit. Als Zugpferde erwiesen sich auch hier die Bezirke Eisenstadt und Neusiedl am See.