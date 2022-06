Umstieg bis 2030 Burgenland will die meisten E-Autos in Österreich

Präsentierten die E-Mobilitätsstrategie: Landesrat Heinrich Dorner, Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Foto: Landesmedienservice Burgenland

D as Burgenland will bis 2030 im Bundesländervergleich die meisten angemeldeten E-Fahrzeuge. Die E-Mobilität soll für alle Burgenländer eine leistbare Alternative zum Verbrennungsmotor sein, erklärten Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landesrat Heinrich Dorner (beide SPÖ) am Dienstag bei der Präsentation der neuen E-Mobilitätsstrategie.