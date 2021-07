Michael Ausserer, der gemeinsam mit Michael Steinwidder seit Dezember 2020 eine Doppelspitze in der Geschäftsführung bildete, wird ab sofort als Alleingeschäftsführer im Unternehmen fungieren. Im Finanzbereich wird Ausserer künftig von Michael Weihs unterstützt. Weihs war zuvor bei ORF-Enterprise, ATV und GroupM erfolgreich in dieser Funktion tätig und ist im März im Niederösterreichischen Pressehaus an Bord gegangen.

„Ich danke Michael Steinwidder für seinen Einsatz. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm war eine Freude und ich bin ihm sehr dankbar, dass er auch weiterhin beratend für das Unternehmen zur Verfügung steht“, sagt Michael Ausserer, nunmehr Alleingeschäftsführer des NÖ-Pressehauses

Auch die Eigentümervertreter sowie der Aufsichtsrat des NÖ Pressehauses danken Steinwidder ausdrücklich für sein großes Engagement. „Es ist ein großes Glück für unser Haus, dass wir damals einen dermaßen erfahrenen und umsichtigen Manager wie Mag. Steinwidder gewinnen konnten. Das Unternehmen hat enorm von seinen Fähigkeiten profitiert und ich freue mich, dass er uns auch weiterhin mit seinem Rat unterstützt“, betont Gudula Walterskirchen, Obfrau des Pressvereins und Herausgeberin der NÖN.

Michael Steinwidder war seit 2016 Geschäftsführer des Niederösterreichischen Pressehauses und bis 2014 CEO der steirischen Druckgruppe Leykam Lets Print. Danach begleitete er als CEO einen M&A-Prozess bei der deutschen Meiller GHP. Aufgrund der Krise verlängerte das NÖ Pressehaus seinen Vertrag, der im Juni letzten Jahres plangemäß ausgelaufen wäre. Die Corona-Krise konnte bisher durch seinen und den hohen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie durch zielgerichtete Maßnahmen sehr gut bewältigt werden. Trotz der volatilen Marksituation konnte die Gesellschaft ein ausgezeichnetes Jahresergebnis erzielen und damit wurde eine stabile Ausgangsbasis für die strategische Weiterentwicklung der NÖN und BVZ geschaffen werden.

Das NÖ Pressehaus ist das führende Medienhaus in Niederösterreich und hat mit seinen Marken NÖN und BVZ insgesamt 220 Angestellte und etwa 320 freie Mitarbeiter. Bei der jüngsten Media-Analyse erzielte die NÖN eine Reichweite von knapp 30 Prozent, hat 462.000 Leser pro Woche und belegt damit in Niederösterreich den ersten Platz bei den Kaufzeitungen. Stark wachsend ist auch der Online-Bereich mit aktuell 6,9 Millionen Visits pro Monat. Die NÖ Pressehaus Druck- und Verlags-GesmbH steht im Eigentum des Bistums St. Pölten (54 Prozent), des Pressvereins (26 Prozent) und der Raiffeisen Holding NÖ-Wien (20 Prozent).