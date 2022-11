Botschafter holten sich klimaneutrale Tipps aus dem Burgenland

Werbung

Am Montag haben das Land Burgenland, vertreten durch die Landtagspräsidentin Verena Dunst, und die Burgenland Energie elf Botschafterinnen und Botschafter aus Mittel- und Südamerika die Maßnahmen Burgenlands zur Erreichung der Klimaneutralität präsentiert.

Foto: Burgenland Energie / Richard Neubauer

Nach einem Rundgang am GreenTech BioCampus in Donnerskirchen wurden Windräder besichtigt, die Flächenphotovoltaikanlage in Nickelsdorf und die Speicher- und Wasserstoffoffensive wurden vorgestellt. „Während bei der Weltklimakonferenz der UN in Ägypten über Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel gesprochen wird, zeigen wir im Burgenland, wie sich eine Region klimaneutral macht“, so Burgenland Energie Vorstandsvorsitzender, Stephan Sharma.

Die Botschafter der Länder Paraguay, Uruguay, Kolumbien, El Salvador, Guatemala, Chile, Panama, Costa Rica, Mexiko, Peru und Ecuador waren hoch interessiert an den Möglichkeiten und der Kombination der unterschiedlichen Maßnahmen. Besonders das Zusammenspiel Erneuerbarer Energieformen aus Wind und Photovoltaik zur Stromerzeugung und zur Erzeugung von grünem Wasserstoff war ein wichtiger Schwerpunkt der Gespräche.

Das Land Burgenland und Burgenland Energie haben das Ziel, Burgenland bis 2030 zu einer der ersten klimaneutralen Regionen der Welt zu machen. Damit einher geht ein intensiver Ausbau der Wind- und Photovoltaikstromproduktion, der Einsatz neuer, umweltschonender Speicher und die Produktion von grünem Wasserstoff. Um dieses Ziel zu erreichen, wird in den Wirtschaftsstandort und die Haushalte massiv investiert.